Regina, Turuñuelo, Curiga... esto es un no parar

Ignoráis por qué razón las ruinas agradan tanto? Se preguntaba Diderot, el gran filósofo y revolucionario pensador de la Ilustración, ante la admiración que sentía ... por la belleza de estos vestigios de la historia a los que llamó «poética de las ruinas» ¿No es precioso?

La arqueología, que surgió como una actividad ociosa y romántica de aristócratas y mecenas para su uso y disfrute privado, ha pasado a ser una ciencia esencial para reconstruir y conocer nuestra historia. Una ciencia que está batiendo triunfos en Extremadura y no hay día sin un nuevo hallazgo. Esta región es una gran obra arqueológica en la que continuamente se descubre algo nuevo/viejo o viejo/nuevo (Es una buena metáfora de nuestra región). En todas las entradas a Extremadura debería haber un cartel avisando «estamos en construcción» o «perdonen las molestias, nos estamos descubriendo». Nuestro pasado irrumpe continuamente demostrándonos con estos tesoros, entre otras cosas, que antes éramos mas prósperos, aunque no más guapos ni más altos. Bienvenidos a este gran museo oculto y al aire libre que es «Arqueoland-Extremadura la tierra de los descubrimientos» (Los reales, los internos; no los invasivos de la conquista americana que es eso es otra película y México lo tiene muy claro).

Por recordar lo mas recientes: Curiga la ciudad romana debajo de Monesterio, las prodigiosas (y misteriosas) Casas del Turuñuelo en Guareña, las múltiples piezas y vestigios que cada día se encuentran en Emérita Augusta y ahora de nuevo Regina en Casas de Reina, paso obligado y estratégico entre el norte (Augusta Emérita) y el sur (Córduva, Híspalis e Itálica), donde se ha hallado una especie de gran «estación de servicio» de la época, Todo un centro comercial del siglo II antes de Cristo con su teatro y todos los avances de una importante ciudad de paso perfectamente construida en la que paraban viajeros para alimentarse y comprar cerámica entre otras cosas. Estos «poetas de las ruinas» que son los arqueólogos de Regina han destacado además la inteligencia de sus habitantes y viajeros que practicaban sin problemas la multiculturalidad, algo que ahora lamentablemente algunos xenófobos rechazan.

Debe ser guay trabajar de arqueólogo y si los chinos dicen que ser jardinero es el trabajo que te hace más feliz, ser arqueólogo debe ser el segundo para alcanzar la felicidad. Y tenerlo de pareja debe ser la repera: «Cásate con un arqueólogo, cuánto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará», dijo Agatha Christie, que estaba casada con uno. Por eso su obra tiene tantos personajes y situaciones ligados a la arqueología. Una de las ciencias seguramente más entretenidas y fantásticas como se demuestra también en las películas de Indiana Jones. Una profesión que va mas allá del oficio y que convierte a arqueólogas y arqueólogos en pseudonovelistas y creadores de historias.

(Hoy hace 15 días que murió mi amigo, mi referente, mi inspiración y mi maestro Bola, el artículo de hoy tenía que estar dedicado a él, lo he intentado, pero aún no puedo. Espero que ya hayas alcanzado el nirvana).