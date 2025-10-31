Presidenta Grinch

Érase una vez una presidenta que quería gobernar en solitario. Una tarde de otoño, enfadada, tomó una decisión arriesgada: convocó elecciones anticipadas para el 21 ... de diciembre. La Navidad no iba a estorbar sus cálculos.

Agotada tras el acto se recostó en el sillón y se durmió. Apareció entonces un fantasma del pasado. Le dijo que su ambición se convertiría en una pesadilla. Pero por ser Navidad, podría rectificar si aceptaba la visita de tres espíritus. Consintió. El primer espíritu el del pasado la llevó a sus comienzos, cuando aún la guiaban ideales y aspiraciones. Le mostró la frase que había pronunciado en un arrebato de impaciencia «Ya está bien, no vamos a esperar más» mientras pensaba «No quiero a nadie a mi derecha ni a mi izquierda, quiero gobernar solita ahora que mi rival está acorralado por un escándalo judicial».

La segunda aparición llegó cantando villancicos y comiendo turrón. Era el espíritu del presente. Algo rellenito con un gorro de elfo y una pegatina del PP. «Mira lo que has montado por tu deseo de mandar solita, nos has estropeado estas fechas tan entrañables». La llevó al Paseo de Cánovas de Cáceres y al de San Francisco en Badajoz donde ciudadanos compraban regalos y loterías mientras militantes de partidos repartían polvorones con su cara y gorritos navideños. Sonaban villancicos, el himno de Extremadura y jingles de campaña a todo volumen. La televisión en lugar de películas de Navidad emitía aburridos debates. Le mostró un portal de Belén viviente desordenado: un pastor pegando carteles, la Virgen con una chapa de 'Vota cambio', y el Niño Jesús reemplazado por una urna. El de Vox retiraba la figura del rey negro y colocaba una bandera de España en el palacio de Herodes. La de Podemos contenta por el aumento de votos, pero con miedo por el avance de la extrema derecha.

El del PSOE escondido entre las ovejas junto al hermano de Pedro Sánchez, vestido de pastor. Y ella llorando entre las lavanderas. Recorrieron algunas cenas de Navidad llena de cuñados con la boca llena de aceitunas y un repertorio infinito de tonterías electorales. El espíritu le dijo: «tu egoísmo ha convertido la fiesta más familiar en una trinchera pervirtiendo el espíritu navideño».

Y por último llegó el espectro del futuro mostrándole la portada de un periódico: 'Pesadilla para Guardiola después de Navidad, el 21-D deja una región polarizada, más división, menos gobernabilidad'. Despertó sobresaltada, temblando, y entendió las consecuencias de su ambición. Cogió el teléfono: «¡Que me comuniquen con el secretario de inmediato! ¡Preparen un decreto de urgencia! ¡Suspendan la convocatoria de elecciones! que la votación sea en cuando toque, y que la gente pueda comerse el turrón en paz».

El miedo a no lograr su objetivo y la visión de una Navidad arruinada obraron el milagro que ninguna negociación había conseguido. La avaricia de gobernar sola es menos apetecible que convertirse en la Grinch que arruina la Nochebuena extremeña.

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado... y el presupuesto sigue sin ser aprobado.