Pizarro absorbida por La Madrila

Aclaración para los que no viven en Cáceres: La Madrila (ahora en decadencia) es la zona de copas nocturna de toda la vida. Está más o menos alejada del centro histórico de la ciudad, aunque en el corazón de la ciudad moderna, la de los ... pisos. La mayoría de los locales abren y cierran tarde (muy tarde) por lo que discotecas y afters se encuentran allí. Por el contrario, en la calle Pizarro (y aledaños), cerca de la Plaza Mayor y pegando a la Ciudad Monumental, están bares y cafeterías más tranquis que abren y cierran pronto, también tardean. A Pizarro acude gente madura y a La Madrila los otros, aunque no siempre, porque la noche confunde y no tiene reglas exactas.

Si el mundo noche/copas fuese un menú, los primeros y segundos platos serían Pizarro y el postre más chupito sería la Madrila. Si lo comparamos con festivales, los pizarristas son indie y los madrileros comerciales. Se podrían establecer otras comparaciones o metáforas, pero lo evitaré para no herir sensibilidades y porque nunca puedes decir de esta agua no beberé y a La Madrila nunca volveré. No.

La realidad es que la noche cacereña ha vivido una transformación en los últimos años, aunque en la actualidad y por suerte conserva aún dos escenarios diferentes en una ciudad cada vez más uniformada y turistificada (por cierto, la noche aún es nuestra, no de los turistas). La tradicional zona de copas de toda la vida no goza de buena salud (los vecinos sí), mientras que los vecinos del Helga de Alvear están pletóricos, aunque hace años no era así. Hubo un tiempo en que los propietarios de cafeterías y bares de Pizarro aspiraban a abrir en la Madrila, era una buena inversión. Ahora se está produciendo el fenómeno contrario. Locales míticos de estas calles antiguas e históricas están siendo adquiridos por empresarios de La Madrila. Ven negocio y prestigio lejos de su zona natural, que no de confort.

El café Habana de la calle Pizarro, uno de los últimos 'garitos' de los años 80, cambió hace poco la 'b' por la 'v' (Ahora es Havana) cuando lo compraron dos salas de La Madrila. La transformación ha sido total y discutible (la estética al menos). Ahora, los propietarios de uno de los establecimientos más personales de esta zona, Mastropiero, han comunicado que lo dejan y su lugar será ocupado por dueños de empresas hosteleras de La Madrila. Este multiactivo bar que recibe el nombre de un importante compositor musical ficticio, además de servir comida y copas, ofrece conciertos en directo con buenos grupos diferentes e independientes, es utilizado también como espacio cultural diverso para libros, cómic, arte, mercadillo y hasta poesía. Y además posee una preciosa y muy cuidada terraza verde. Se trata de esos 'bares de autor' entretenidos y con personalidad en los que las copas no es lo único ni lo más importante. Mantener esta actividad no será fácil, pero sí recomendable. Aviso a navegantes: lo que funciona en La Madrila no funciona en Pizarro.