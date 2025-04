Ayer 21 de marzo fue el Día de la Poesía y el Día contra el Racismo (oficialmente Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación ... Racial). Ambos conceptos, belleza y rabia / poesía y antirracismo, presentes en el título de esta columna. «A pesar de todo me levanto» es un poema de la estadounidense Maya Angelou representante de la cultura afroamericana y defensora de los derechos civiles: «Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, y aún así, como el aire, yo me levanto».

Es significativo que el mismo día celebremos la belleza de la literatura y lamentemos la discriminación por el color de la piel. La poesía está vigente en nuestras vidas como lamentablemente lo está el racismo.

Tal vez sea exagerado decir, que la poesía está de moda o que es un género 'mainstream'; pero es cierto que las editoriales publican ahora mas poesía y que las librerías venden mas libros. Se lee bastante en público en recitales celebrados en lugares no convencionales como bares o salas de conciertos con 'jam sessions' o micro abierto, se crean y celebran atractivos festivales de poesía urbana y no urbana (En Cáceres existió hace años uno llamado 'Poelia' que se adelantó a su tiempo). Incluso algunos se han venido arriba afirmando que «la poesía se ha vuelto el nuevo rock and roll» con jóvenes poetas convertidos en algo parecido a estrellas de rock que llenan recitales y firmas de libros.

En Extremadura no somos ajenos a esta permanente primavera poética con importantes poetas que viviendo aquí son muy leídos también fuera, como Basilio Sánchez, «sencillo y hondo a la vez» en palabras de Álvaro Valverde, el escritor de origen británico y residente en Mérida Ben Clark, que dota a su poesía de un cautivador barniz de ironía y humor, o la poeta cacereña Ada Salas, señalada por la crítica como una de las más originales de nuestro país.

Hoy por tanto (y siempre) es un día para celebrar la poesía, pero también para denunciar que el racismo sigue presente en nuestra sociedad y en nuestras calles. Las discriminaciones hacia las personas extranjeras y migrantes son constantes, también en nuestra región, en aspectos cotidianos como el empleo, la educación, la vivienda o el acceso a los servicios sociales. El uso continuo de argumentos falsos racistas y xenófobos en el discurso de Vox sobre el traslado de inmigrantes desde Canarias esta semana, es solo un ejemplo de cómo estos bulos alimentan microrracismos en la opinión pública. Y por si fuera poco el Parlamento Europeo quiere aprobar el llamado Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, cuyo fin es cerrar las fronteras y desproteger a personas, incluidos niños, que escapan de la violencia, los conflictos, el hambre y la muerte. Es un pacto maldito, racista, discriminatorio e hipócrita, y una concesión a la extrema derecha contra los derechos humanos y contra, como escribió el poeta Eduardo Galiano, «los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata».