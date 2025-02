Okupar el patrimonio

El pasado fin de semana se celebró en Cáceres un nuevo mercado para que comerciantes de todo tipo tuvieran una nueva oportunidad de ganar dinero vendiendo toda clase de cosas en un marco incomparable. Lo han llamado «mercado de primavera» y si el año pasado ... se limitó a la Plaza Mayor este año se ha extendido hasta el casco histórico de la ciudad poniendo a San Pedro de Alcántara a vender cerveza y a San Jorge bisutería (la estatua de San Pedro de Alcántara está en la Plaza de Santa María y la de San Jorge en la plaza que lleva su nombre). Más arriba, en la Plaza de San Mateo había algo mas acorde con el entorno, un castillo, aunque flotante.

Ha sido todo un despliegue de mercancías de variada índole junto a cables de todos los colores, motores de ruidos variados y olores diferentes no muy agradables. Es igualito que el Mercado Medieval que se celebró hace poco, pero con menos rigor (aún), sin aves rapaces y con orines. Dicen que el espectáculo ha sido tan lóbrego y cutre que hasta las pocas cigüeñas que quedan han huido para evitar que se las viera en tal hábitat antinatural. Tiene más coherencia estética el mercadillo de los miércoles en las afueras de Cáceres que este desatino comercial celebrado en el centro.

Ha sido la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental la que de nuevo ha dicho que eso parece «el coño de la Bernarda» y que están hasta ahí de tanto mal olor y tanto mal gestor. No han dicho nada aquellos que se escandalizaron hace años contra el primer boceto del hotel Atrio de los prestigiosos Tuñón y Mansilla. Eso si era daño al patrimonio y no esto, ha dicho el «catetovismo», que es una variedad del «catovismo» pero con más caspa aún y cuyo lema es «no toques, no muevas, no innoves» y «por el comercio local (del centro) matamos». Las tradiciones siguen siendo su manto protector y los mercados (y donde se pueda comer) su actividad cultural preferida. El involucionismo se lleva.

No sabemos si este «mercaerror» primaveral estará dentro de ese saco que el Ayuntamiento presentó este año en Fitur bajo el título de 'Cáceres, joya de vanguardia'. Cada vez que oigo a algunos decir vanguardia miro el santoral y pido protección, y no será por santos, patronos y vírgenes en esta bendita ciudad. Comer, rezar, los pregones y el Redoble eso sí que son joyas de aquí y las bordamos. Una campaña turística basada en esos principios sería un puntazo a nivel nacional y nadie lo ha hecho hasta ahora. Fuera prejuicios y destaquemos lo que mejor sabemos hacer.

Para terminar quiero ser justo y reconocer que no todo ha sido un anacronismo en este supermarket entre piedras, palacios e iglesias. Han tenido el detalle histórico de instalar la fuente de los leones de la Alhambra de Granada en la Plaza de San Jorge para una mayor armonía. Siempre nos quedará 'Juego de Tronos'.