Lo mejor de los carnavales, las letras de las canciones

Cuando participaba en el carnaval lo que más me gustaba era disfrazarme, pero no de guardia civil, cura o señora bien, no. Eran disfraces imposibles, ... surrealistas, imaginativos y tan raros que muchas veces había que explicar lo que significaban. Su elaboración era larga y complicada, aunque su destrucción fácil y rápida. Al final de la noche o primeras horas de la mañana apenas quedaba nada del disfraz original. Hay gente que aún recuerda mi disfraz '1984' (la novela de George Orwell), subtitulado 'Ojo que todo lo ve'. El traje estaba inspirado en The Residents, un grupo de música experimental de los 80 que escondían su rostro bajo un gran ojo. Era incomodo (un buen disfraz no puede ser cómodo) especialmente para comer, beber, besar y todo lo que se pueda hacer con alguna parte de la cara. Para los que nos dedicamos al teatro o al mundo del arte, los carnavales eran una continuación del escenario o de las exposiciones, pero en la calle o en los bares y con todos vestidos de comediantes.

Hoy, me atraen sobre todo las letras de las canciones de murgas, chirigotas o comparsas. Algunos textos son realmente ingeniosos llenos de descaro, burla, doble sentido y mala leche (imprescindible). Si además el político parodiado o criticado está presente, ver su cara de meme forzado es un gozo impagable. Este año ha sido buenísima la letra referida al alcalde de Badajoz y Pablo Motos, ambos pelirrojos y ambos más cosas. Los políticos dan mucho juego en los carnavales, alguno incluso como Gabriel Rufián podrían ser buenos letristas con esa retórica tan de víbora graciosa. Hablando de ello (del poder) no he escuchado coplas sobre María Guardiola (o no me he enterado), y la presidenta ya tiene cantares. Su «donde dije digo digo diego» sobre su enemigo ideológico primero y socio de gobierno después, tiene para varias coplillas. Y seguro que no se ofende, ha dado muestras de tener sentido del humor o aparentarlo. Es muy artista ella y algún día la vemos haciendo algo cómico en algún programa de la tele o similar. Tiene a su lado a un amigo y showman que le asesora bien en estos temas: Franco Deluxe. Una rutilante estrella de Cáceres para el mundo, defensor del colectivo LGTBI, influencer, youtuber y que está introduciendo el universo drag en el PP y sustituyendo la caspa por la brillantina. Este divertido artista de noche y currito de día carece de complejos, no tiene prejuicios y nos guste o no la derecha, hay que reconocerle su valor. Que salgan del armario los artistas de derechas y visibilicen su ideología es también un avance democrático. «De casta le viene al Franco», su padre el humorista Franquete es toda una institución en Cáceres que utiliza el humor para ayudar a los demás y especialmente a los más necesitados. Su hijo lo está haciendo con el PP que también lo necesita, aunque a su socio de gobierno no le debe hacer mucha gracia. Ellos están aún en los chistes ofensivos de mariquitas.

