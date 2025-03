Liberad a San Pancracio

San Pancracio el santo de la suerte, confinado durante muchos años en un evento de pseudo glamour y celebrities, ha sido por fin liberado. Esa ... es la noticia, la buena noticia.

Al igual que Willy la orca o Winona la actriz, este santo castizo y querido por el pueblo ha permanecido durante muchos años privado de libertad y contra su voluntad en unos premios que llevan su nombre, pero muy alejados de la filosofía pancraciana para lo que fueron creados: dar suerte a artistas que mereciéndola no la tenían, ni tampoco poseían reconocimiento ni mucho menos premios. Por eso San Pancracio se prestó para ayudar a estos infortunados en una fiesta especial con humor y algo de provocación, que quería ser diferente a otras galas similares serias y formales. Pero pronto olvidaron estas intenciones y la fiesta acabó convirtiéndose en todo lo contrario. Algo serio, correcto y poco original. El único elemento diferenciador que permanecía era precisamente él, San Pancracio, que ante tal incongruencia se preguntaba ¿qué hago yo aquí? Se lo preguntaba él y mucha gente.

Este santo y figura popular procedente de la iconografía religiosa llegó al mundo del espectáculo, del cabaret, de la noche y del undergronund en los años 80 con la movida, cuando era correcto lo políticamente incorrecto. Su figura cercana presente en casas de los pueblos y en tiendas de loterías de la ciudad, pasó a convertirse en un valor importante del arte kitsch. Paco Clavel fue de los primeros artistas que reivindicó y utilizó iconos religiosos para ponerlos al servició del cabaret pop. Eran elementos ordinarios de aquella España contracultural que se convertían en extraordinarios. Como por ejemplo la bata de guatiné, cuando Almodóvar se la ponía para cantar con Fabio McNamara en su época de provocación y desenfreno encima de un escenario.

En el caso del 'sanpancra', aquí en Extremadura su principal valedor y devoto fue la compañía cacereña de cabaret neocateto Labotika, que además de ser su santo de cabecera, era parte de algunos de sus divertidos, provocativos, incorrectos (y otras cosas peores) skechs (a veces vulgares y hasta guarry-pop). Tuvieron otros iconos populares como Ibarra y la Virgen de la Montaña (imposible hoy), pero 'sanpancra' era universal y daba suerte. Así nació este San Pancracio cedido a estos premios pero que terminó como terminó. Nada que ver con su origen, para satisfacción de los responsables del evento y desgracia de sus seguidores. Para eso no fue creado, para eso no vino a este mundo (particular). Surgió un movimiento clandestino para su liberación llamado ORLSP (Organización Revolucionaria para la Liberación de San Pancracio), qué después de años de lucha, acciones, boicots, sabotajes, peticiones de libertad, y 'free San Pancracio' en camisetas y pines, logró su puesta en libertad para alegría y regocijo de sus fans.

Los del evento se han desprendido de él porque no les daba prestigio, aunque suerte si les ha concedido; el evento ahora vale 70.000 euros y cuando empezó no valía ni un duro. Qué San Pancracio nos acompañe.