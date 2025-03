¿Una infanta sostenible?

En todos los actos que han tenido lugar estos días con motivo de la jura de la Constitución y la mayoría de edad de la ... heredera princesa Leonor o por utilizar un símil más cercano al mundo escénico; en esa obra de teatro que podría llamarse 'La jura de la princesa' y que se acaba de representar para todo el país, lo que más me ha interesado sin duda alguna (por no decir lo único) ha sido el papel de un personaje secundario presente en toda la trama: la infanta Sofía («la otra»).

Ha estado presente en todas las escenas sin decir ni mu por fuera, aunque por dentro parece que si estaba tramando algo (¿Qué?). Algunos memes la han caricaturizado mirando a su hermanísima y pensando: «De la que me he librado» o «La que te espera hermanita» o tal vez «Qué envidia, serás reina y yo no». Su papel, en general aburrido y tedioso, no ha sido ni mucho menos tan complicado como el de la protagonista y en general lo ha resuelto bien. No era difícil, aunque sí soporífero por momentos. Pero lo que de verdad me ha interesado, más que ella misma o su interpretación como infanta secundaria, ha sido su vestido y más concretamente de dónde lo ha sacado.

La real institución en su campaña por aparentar sencillez y compromiso ha querido aprovechar este acontecimiento para transmitir un mensaje ecológico eligiendo para esta «otra» princesa un traje de segunda mano, alquilado y que han tenido que devolver. Lo llaman «moda con conciencia» o «moda con alma». ¡Qué bonito! Un mensaje de sostenibilidad y respeto con el medio ambiente: si queremos salvar el planeta no hay que comprar tanta ropa, alquilémosla. La moda es la segunda industria que más contamina después de la petrolera por los altos consumos de agua, energía y compuestos químicos y por la cantidad de residuos que genera y que van directamente a los ríos o al mar. Los vestiditos y demás complementos son responsables del 10% de las emisiones contaminantes y del 20% de las aguas residuales mundiales. Aplausos pues para ese loable acto de la infanta verde. Parece una acción medioambiental muy acertada y necesaria ¿verdad? Pues lo siento reina: ¡pero no! Según los que de verdad entienden y se preocupan por todo lo relacionado con el cambio climático, alquilar ropa es peor para el planeta que tirarla. Aunque las marcas e influencers digan que la moda circular es guay, la realidad es que alquilar genera mayor cantidad de emisiones a causa del transporte necesario para enviar las prendas de un punto a otro.

Esa es la realidad, si queremos dañar lo mínimo a nuestro entorno revendamos la ropa sí, pero a alguien que esté cerca sin necesidad de utilizar carburantes o cualquier otro tipo de contaminación para hacerlo.

Lo siento infanta, la intención era buena pero la forma más sostenible de consumir moda es comprar menos y usarla mas.

(Por cierto, comprar local es más ecológico que hacerlo online).