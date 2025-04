Hoy les voy a regalar un cuento

Comenta Compartir

Queridos lectores como último artículo del año les voy a regalar un cuento. No es un cuento de Navidad, es un cuento distópico.

Año 2075, ... el mundo es muy diferente al que conocemos hoy. La inteligencia artificial domina nuestras vidas y nuestro sistema de gobierno. España no se ha roto, Cataluña está gobernada por Vox y Extremadura ha desaparecido como comunidad autónoma después de un referéndum. Las estrellas Michelin ya no las reciben los restaurantes sino las tiendas de los chinos. La esperanza de vida ha crecido tanto que la mayoría de edad está en los 30 y la jubilación en los 85. La gripe se ha erradicado, y la enfermedad más común es la procrastinación, que aún no tiene cura. Pero la mayor revolución ha llegado al mundo rural: la España vaciada ya no está en los pueblos, ahora está en las ciudades. Pero el remedio ha sido peor que la enfermedad. Los pueblos están tan superpoblados que la situación se ha vuelto grave, preocupante, peligrosa e incontrolada. Los pueblos son un caos.

Allí transcurre la vida de Elsadia (en 2075 están de moda los nombres que terminan en 'dia': Hugodia, Javierdia, Sofídia... que significa «Día de Elsa, de Hugo, de Javier o de Sofía»). Nació en Badajoz y pertenece al grupo de los que emigraron a los pueblos cacereños cuando su antigua ciudad se anexionó democráticamente a Portugal. Tiene 65 años, trabaja como lectora social a domicilio dos días a la semana y el resto de su tiempo lo dedica a pasear tortugas de gente sin paciencia. Las tortugas han sustituido a perros y gatos como mascotas por su longevidad y las propiedades que poseen sus caparazones como impulsores de células de belleza y juventud. Es habitual ver a los dueños rozarse la cara con las tortugas, los efectos son visibles a corto plazo, aunque no permanecen mucho tiempo, por lo que se exige un roce continuo (algunos multimillonarios poseen tortugas mas pijas, de lujo, como la gigante de las Seychelles, 'Aldabrachelys gigantea hololissa' que vive 200 años). Un día, mientras Elsadia hace cola para sentarse debajo de un árbol (no hay arboles para tanta gente), conoce a un joven atractivo. Mientras hablan de sus vidas, sueños y esperanzas frustradas, se dan cuenta de que, además de unirles felizmente la diferencia de edad (algo normal en 2075, las parejas las forman personas con edades muy diferentes), le une también el odio que tienen al pueblo. La situación se ha vuelto insostenible y lo que 'a priori' parecía una buena solución global y sostenible (vaciar las ciudades y llenar los núcleos rurales) se ha convertido con los años en todo lo contrario a pesar de las buenas intenciones de la ONU y de la IA. La sorprendente e inesperada aprobación unilateral de la agenda 20/30 en 2030 cargada de buenas intenciones ha ocasionado consecuencias alarmantes por sus interpretaciones erróneas. Nadie podía sospechar sus imprevisibles y nocivos daños colaterales. Todo se ha salido de madre. «¿Y si volvemos a la ciudad?».

