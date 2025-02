Nos echan tierra, pero somos semilla

Nos quieren echar tierra encima, pero no saben que somos semilla». Con esta frase, atribuida a varios autores y símbolo universal de resistencia, esperanza y ... lucha, se cerró el manifiesto contra la mina de litio el pasado 10 de noviembre leído en la Plaza Mayor de Cáceres ante 7.000 personas (6.000 según la Policía Nacional, 4.000 según la Policía Local y cuatro gatos según la Corporation Limited o «un pequeño grupo de descontentos y algunos colectivos medioambientales que difunden información falsa para alarmar a los cacereños»). La realidad es que el 'No a la mina' se ha convertido en uno de los lemas y cantares más populares y coreados en Cáceres, casi tan famoso ya como el «redoble redoble vuelvo a redoblar».

En la ciudad de los dragones, hoy el dragón más famoso no es el de San Jorge ni siquiera los dragones de la Casa Targaryen de 'Game of thrones'. El dragón más notorio y también el más temido no es mitológico, sino una corporación australiana que amenaza con extraer litio a pocos kilómetros de la ciudad con el peligro que esto supone. Este bicho además no arroja fuego por la boca sino química que contamina.

En este duelo épico entre el gigante corporativo y la ciudad (o la mayor parte de la ciudad), el domingo pasado resonó la victoria de los vecinos en un canto de esperanza que retumba en los muros de la ciudad y también en la periferia, desde Aldea Moret hasta La Mejostilla. Sin embargo, cuidado, la bestia herida, lejos de rendirse, redoblará ahora su furia, desatando una cruzada implacable contra quienes osan desafiarla. En este escenario, el dragón de litio erigido como bestia colosal, continuará amenazando con devorar el ya de por si frágil equilibrio natural. Frente a esta coacción, los ciudadanos, cual nuevos San Jorge, han empuñado la bandera de la ecología, defendiendo un futuro limpio y sostenible para la ciudad. En el reparto de roles de este (peligroso) cuento de fantasía y miedo, la princesa es la cautiva naturaleza. ¿Y los turistas qué papel tienen en esta leyenda cacereña? ¿Las llaves de la ciudad o la gallina de oro? Ellos no van a hacer fotos al monstruo porque también sufrirán sus consecuencias.

Este dragón de litio, herido en su orgullo por la derrota del 10 de noviembre, rugirá ahora con más furia si cabe desatando su aliento de fuego más ardiente que nunca, utilizando (financiando) armas potentes como la seducción con ofrendas brillantes a la ciudad en forma de fiestas deportivas, jolgorios sociales y banquetes pseudoculturales. Y quién sabe si en el futuro para alcanzar sus oscuros «objelitios» no se atreverá también con lo más sagrado de la ciudad y ofrezca a las poderosas cofradías construir, por ejemplo, una imponente estatua de la Virgen de la Montaña, de 46 metros de altura superando en tamaño a la famosa estatua de Buda, con tal de ganarse también el favor del catovismo más devoto que aún no lo tiene claro.