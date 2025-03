Dioses grandes y dioses pequeños

Comenta Compartir

Hay que hacer caso a los dioses grandes, pero también a los dioses pequeños». No sé quien dijo esta frase (a lo mejor me la ... he inventado yo), pero me parece una inteligente invitación (y petición) a respetar (y valorar) la cultura en todas sus manifestaciones y en toda su diversidad. También en su tamaño, resonancia y popularidad. Y los que más obligación tienen con ambos tipos de dioses, magnos y mínimos, son aquellos que ostentan poder y están al servicio de los ciudadanos.

Al lado de un dios grande como el Museo Helga de Alvear de Cáceres o el MEIAC de Badajoz (qué magnifico trabajo está haciendo su directora, Catalina Pulido), que nos deslumbra; siempre hay un dios pequeño como la galería 'Belleartes' o 'La lente y el pincel' de Cáceres que nos alumbra. Las dos aportan diferencias y ninguna nos aburre. Los grandes conciertos o ballets de los palacios de congresos de nuestras ciudades son tan atractivos como los que acontecen en salas reducidas como 'Chat Noir' en Badajoz o 'Taktá' en Navalmoral de la Mata. Las clásicas obras en el Teatro Romano de Mérida pueden emocionar igual que las que se representan en salas de teatro alternativas como 'Maltravieso' en Cáceres, la 'Nave del Duende' en Malpartida de Cáceres o 'Guirigai' en los Santos de Maimona. Los autores griegos y romanos, nos han enseñado que los hombres desde la antigüedad han mimado y adorado mas a las divinidades altas que a las bajas pensando que los primeros son más importantes y poderosos; pero sin los segundos no podríamos afrontar la vida cotidiana. La creación, el orden y el equilibrio frente la naturaleza, el amor o la guerra. Zeus, Apolo o Júpiter; frente a Eros, Cupido o Vulcano. Los dioses grandes son los que nos hacen soñar, pero los dioses pequeños los que nos hacen vivir. A los dos los necesitamos porque el sentido de identidad que representan los primeros, no es mas importante que el sentido de pertenencia que representan los segundos. Si nos ceñimos a la cultura, es verdad que un dios mayor es garantía de perfección y madurez, pero un dios menor lo es de innovación y frescura. ¿Porqué entonces atender solo a uno si mimando a los dos podemos ser mas felices? Terminamos con dos ejemplos prácticos y cercanos de dioses grandes y pequeños en el mundo del teatro que no conviene perderse y cuyas obras están ahora en cartel en nuestra región. Por una parte, el inglés William Shakespeare y por otra el extremeño y multipremiado Rui Día (acaba de recibir el Premio de Autor Extremeño FATEX 2023 por la obra 'Los puentes'). 'Romeo y Julieta' de Shakespeare a cargo de la compañía Atutiplan y 'Tierra Baldía' de Rui Díaz por 'Drao Skene' teatro. León Tolstói siendo uno de los escritores más grandes de la literatura universal advirtió sobre la necesidad de ocuparse también de lo pequeño: «En la vida, no hay que olvidar nunca las pequeñas cosas, porque son las que hacen las grandes cosas.». Pues eso, ¡Vivan todos los dioses!

