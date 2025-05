Después del apagón: los días por inventar

Comenta Compartir

El 28 de abril de 2025, España se quedó a oscuras. Tal cual. Un fallo eléctrico dejó sin luz, sin datos, sin comida caliente y, ... para muchos, sin rumbo. La realidad se convirtió en un 'thriller' nacional, gracias a ese giro inesperado de guion. No fue solo un corte de suministro, fue una sacudida. Una grieta por donde se colaron nuestras dependencias, nuestras fragilidades, nuestros absurdos. No se trata de romantizar el colapso, sino de aprovechar la claridad que nos brinda. Y así como el 1 de mayo nos recuerda la lucha obrera de Chicago en 1886, o el 28 de junio los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969 por los derechos LGTBI+, quizás el 28A también merezca su lugar: un día que nos hable de autonomía, de comunidad, de sistemas que fallan y de oportunidades que surgen cuando todo se va al garete. Hay temas para elegir. Por un lado, los directamente relacionados con el hecho técnico, de carácter social y reivindicativo: Día de la Independencia Energética: por una diversificación energética y mayor autonomía ciudadana. Día de la Resiliencia Energética: para fortalecer nuestra capacidad de recuperación ante fallos. Día de la Energía Justa: hacia un modelo energético accesible para todos. Día del Enchufe Digno: porque la electricidad debe ser un derecho, no un privilegio. Día de la Transparencia Energética: por la claridad sobre el sistema y sus gestores. Día de la Soberanía Energética: mayor control colectivo sobre nuestros recursos. Día de la Conciencia Energética: reflexionar sobre el consumo y sus consecuencias.

Por otro lado, lo centrado en la experiencia humana del apagón recordando qué redescubrimos sin tecnología, cómo nos conectamos en la oscuridad y qué vínculos esenciales emergieron del caos: Día del Apagón Consciente: reconocer nuestra dependencia eléctrica. Día del Vecino: vivir en comunidad en tiempos difíciles. Día de la Desconexión Forzada: valorar el mundo sin pantallas. Día de la Autosuficiencia: ¿Podemos vivir sin electricidad? Día de la Creatividad: estimular nuestra imaginación sin la tecnología. Día de la Conversación: recordar lo importante que es la conexión humana. Día del Silencio Digital: buscar la calma lejos del ruido tecnológico. Y, por supuesto, no podían faltar momentos más ligeros llenos de instantes absurdos, cómicos, casi grotescos. Nuestra dependencia de la electricidad se hizo tan evidente que el humor se convierte en una forma de tomar conciencia: Día de la Vela: celebrando la luz antigua en la oscuridad moderna. Día de la Linterna: un homenaje a ese objeto de siempre que nos salva. Día del «Apaga y Vámonos... a Hablar»: una ironía sobre la comunicación forzada. Día de la Tecnología Analógica: valorar lo básico frente a lo inteligencia tecnológica. Día del Cortocircuito Colectivo: riéndonos del caos y de la necesidad de un cambio. Día del Des-Enchúfate: redescubrir la vida sin pantallas. Día de la Fragilidad: para reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad tecnológica. Día de la Nada: recordando ese instante en que todo se detuvo y nos dimos cuenta de que, sin electricidad, somos básicamente amebas con un móvil en la mano y cara de pánico.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión