Agitar antes de leer

El derecho a ver el campo

Marce Solís

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En Cáceres tenemos dos realidades extraordinarias que condensan lo más valioso de nuestra ciudad. Por un lado, el Casco Histórico, joya sobradamente reconocida y admirada ( ... odio la frase «Cáceres está por descubrir», ¿más?). Y por otro, el hecho de vivir rodeados de campo-campo. Basta con andar cinco minutos para que el mundo se vuelva verde, lento y sabio con sus bichos, sus piedras, sus riachuelos, sus ovejas, vacas, etc. La primera joya, la Ciudad Monumental, ya es más de la humanidad que de los propios cacereños, lo que limita nuestra capacidad de disfrutarla en plenitud. Pero frente a esa pérdida, tenemos aún el paisaje natural que nos circunda (nuestra segunda joyita).

