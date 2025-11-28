El derecho a ver el campo

En Cáceres tenemos dos realidades extraordinarias que condensan lo más valioso de nuestra ciudad. Por un lado, el Casco Histórico, joya sobradamente reconocida y admirada ( ... odio la frase «Cáceres está por descubrir», ¿más?). Y por otro, el hecho de vivir rodeados de campo-campo. Basta con andar cinco minutos para que el mundo se vuelva verde, lento y sabio con sus bichos, sus piedras, sus riachuelos, sus ovejas, vacas, etc. La primera joya, la Ciudad Monumental, ya es más de la humanidad que de los propios cacereños, lo que limita nuestra capacidad de disfrutarla en plenitud. Pero frente a esa pérdida, tenemos aún el paisaje natural que nos circunda (nuestra segunda joyita).

Cáceres es el municipio más grande de España y está rodeado de grandes espacios naturales, protegidos y sin proteger. Afortunadamente estamos literalmente abrazados por la naturaleza mientras que otras ciudades se ven obligadas a recrear espacios verdes artificiales. Hablamos de belleza natural, pero también de salud. La OMS lo dice bien claro: el acceso visual y real a espacios verdes reduce el estrés, mejora el humor, incrementa la concentración y eleva la percepción de bienestar.

Sin embargo, muchas de nuestras viviendas carecen de ese contacto directo y sus ventanas dan al cemento del edificio de enfrente. Esta paradoja, vivir en una ciudad rodeada por naturaleza y no poder verla desde casa, evidencia una carencia importante que debe ser corregida. Por lo que propongo al ayuntamiento una ordenanza que obligue a que toda nueva construcción residencial garantice, desde alguna estancia de la casa, aunque sea desde el WC, la posibilidad de contemplar zonas verdes. No es un capricho estético, sino reconocer jurídicamente que la mirada al paisaje es parte del derecho a la habitabilidad.

El título sería 'Ordenanza municipal sobre integración paisajística en nuevas construcciones de vivienda en Cáceres'. Una propuesta que parte de una obviedad: nuestra ciudad, rodeada de un entorno natural privilegiado, necesita reforzar la conexión entre vivienda y paisaje como medida de salud y bienestar. El Plan General Municipal regula la clasificación del suelo y las normas de edificación, y el Decreto 10/2019 de Extremadura establece exigencias básicas de habitabilidad; sin embargo, ninguno contempla la relación visual con el entorno. De ahí la necesidad de esta norma que garantice que las nuevas edificaciones permitan al ciudadano disfrutar del campo.

Toda nueva construcción residencial deberá incorporar vistas directas a un entorno natural. Se aplicará a todas las licencias de obra nueva, facilitando en las rehabilitaciones la apertura de ventanas que den al campo. La norma se integraría en las exigencias de habitabilidad vigentes y su incumplimiento será causa de denegación de licencia urbanística. Los proyectos presentarán un estudio de integración paisajística, y cuando resulte imposible, se exigirá la disposición de terrazas, patios, tragaluz o al menos una rendija por donde mirar y respirar verde.

Si el decreto de habitabilidad exige tener luz, agua y ventilación… ¿por qué no también vista al alma del lugar? Que no nos escondan el paisaje. El campo no es decoración, es medicina natural.