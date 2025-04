Cooperando con nosotros mismos

Mientras ustedes leen este artículo, yo me encuentro a más de 9.000 kilómetros de Extremadura, concretamente en el sur de Bolivia, cerca de la ... frontera con Argentina, realizando trabajos de cooperación internacional en materia cultural gracias a la organización extremeña Felcode (Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo), con el deseo de lograr el empoderamiento de los sectores sociales más vulnerables de Latinoamérica y paliar en la medida de lo posible las desigualdades.

Extremadura ha sido hasta ahora (y esperemos que lo continúe siendo) una de las regiones que mas se ha preocupado por ayudar a países y regiones desfavorecidas del mundo. Es verdad que nuestra región no es precisamente una de las más 'ricas' de nuestro país, pero este hecho precisamente con los que más lo necesitan nos da más valor y nos hace más poderosos. Si como ha dicho el expresidente Vara en alguna ocasión de las crisis se sale cooperando, estamos haciéndolo bien al menos en este campo.

Resulta curioso y hasta sorprendente como en estas tareas de cooperación y voluntariado destinadas en principio a contribuir mediante tus conocimientos o habilidades a mejorar la realidad de personas en peor situación (no solo económica) que tú; la situación al final se invierte y son ellos los que más te ayudan y enseñan. Es una lección que solo puedes apreciar cuando estás allí sobre el terreno viviendo y conviviendo con ellos y ellas día a día.

Cuando la ayuda es solo económica no se da este hecho, no solo por el mal uso que algunos gobiernos hacen de estas partidas presupuestarias, que desgraciadamente se producen más veces de las que pensamos; sino también porque en la relación directa que se establece entre personas de distintas culturas y diferentes situaciones sociales, se dan relaciones cordiales basadas primero en el respeto y luego en la confianza, que hacen que ambas partes salgan fortalecidas. Con el inconveniente para los habitantes de estos países y la ventaja para ti, de saber que cuando termine tu estancia, volverás a tu habitual estado de confort y bienestar, mientras que para ellos y ellas su situación no va a mejorar mucho. Aunque como me dijo alguien de aquí una ocasión, «todo lo que nos has contado y enseñado va a servir para que sepamos que también para nosotros puede haber un mundo mejor»; y con mejor no se refería a tener más dinero y más comodidades, sino a tener más igualdad y más justicia social.

Todo el dinero y esfuerzo que Extremadura está haciendo en cooperación es una inversión en un futuro mejor para los extremeños. Cooperar ayudando a los que están peor que nosotros no es caridad ni tan siquiera solidaridad, es un acto de justicia y de sostenibilidad. Es mejorar la situación de todas las personas incluidas las que tenemos la suerte de vivir en este mal llamado primer mundo. Estoy aprendiendo y recibiendo tanto que muchas veces les cuento a mis amigos y conocidos que en realidad no estoy cooperando, estoy recibiendo.