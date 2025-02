ContraFitur. La contracumbre necesaria

Comenta Compartir

Hay una entrevista circulando por ahí en una publicación perteneciente a Renfe, en la que el protagonista es el artista y agitador folclórico asturiano Rodrigo ... Cuevas. El objetivo de estas entrevistas es que famosos recomienden lugares y espacios naturales singulares. Pero en este magnifico y comprometido cantante han encontrado un hueso duro de roer a la hora de sacarle información concreta y detallada. Cuando le preguntan por ejemplo sitios para comer responde: «No me gusta nombrar lugares concretos para comer ni visitar, creo que solo contribuyen a su masificación y a la pérdida de su identidad». Si le piden rincones secretos que no aparecen en las guías dice: «Los rincones secretos no se deben decir en las publicaciones. Debemos cuidar mucho esos espacios para que no se conviertan en lugares degradados, como pasa ya con muchas joyas naturales de nuestro patrimonio». Pues Fitur, la madre de todos los turismos que estos días se celebra en Madrid, es todo lo contrario a Rodrigo Cuevas. Si existe algún rincón aún desconocido en el mundo, en Fitur se acaba el misterio.

El turismo es el sector que más rápido y descontrolado ha crecido durante las últimas décadas. Según la Organización Mundial del Turismo, en 2030 serán más de 1.800 millones de turistas los que estarán pisando y pisoteando cualquier rincón del planeta. Y ya sabemos como está el planeta. No quedarán escondrijos secretos sin masificar ni reliquias naturales sin patear. Ante el peligro que esto supone urge ya un encuentro alternativo y revolucionario a esta locura que representa Fitur; lo que viene a ser una contracumbre a la cumbre. Es necesario hacer ver a líderes políticos y a turistas insaciables que esto tiene que parar. Esta feria es puro mercado, negocio y promoción. Pero la situación y el futuro exige sentido común, conscientes de que el turismo además de emitir muchos beneficios económicos, emite también CO2 por los transportes, agota recursos como el agua, encarece desorbitadamente del acceso a la vivienda, y crea tensiones sociales y de convivencia con los residentes. Viajar y conocer otras culturas ha sido símbolo de sociedades y mentes avanzadas, pero las devastadoras consecuencias del hiperturismo o en inglés «overtourism» (literalmente «demasiado turismo») se nos ha ido de madre. Sirva como paradójico ejemplo esta frase de moda: «Ahí no, que me han dicho que es sitio muy turístico». Somos turistas pero que no lo parezca. Nos da vergüenza. ¿Podemos hacer algo para mejorar la situación? Sí. Empecemos a lo Rodrigo Cuevas con algo sencillo: no recomendando ni poniendo fotos en Instagram, Tiktok o X de nuevos lugares que descubrimos. Con ese postureo de turismo tan hiperlocalizado logramos likes pero transformamos lugares idílicos en pequeños infiernos. Una foto basta para que un sitio anónimo pase a convertirse un fenómeno de la noche a la mañana (el 48% de los turistas se deja influenciar). Se trata de un turismo de consumo rápido, foto y adiós, llamado «fast tourism» (al igual que «fast food»). Un «turismo basura» que está creando un planeta basura.

