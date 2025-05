¿Cómo come Extremadura?

Creo que es la primera vez que escribo sobre comidas, alimentos o gastronomía. No es algo que esté entre mis prioridades ni preocupaciones y sobre ... todo en mis conocimientos. Soy torpe gastronómico y básico gourmet.

No acabo de entender esa tendencia actual a que la cocina tenga la categoría de arte. En tal caso sería un arte efímero porque dura lo que dura. Y aunque el aceite esté a precio de un Picasso o Jeff Koons, reconozcamos que la cocina, cierta cocina, está sobrevalorada (mientras más pequeña sea la cantidad que nos sirven más sobrevalorada y más cara es). El arte es algo más y lo más cercano a una exposición culinaria serían esas tiendas de comida preparada donde se exhiben como lienzos emplatados detrás de una vitrina de cristal, lentejas, tortilla o croquetas. Los alimentos sirven para lo que sirven y aunque efectivamente a veces sean tal placer que incluso te puedan dar un stendhalazo al paladar; el sexo también lo puede ser y a nadie se le ha ocurrido unirlo a la escultura, arquitectura, cine, danza, música, pintura o literatura.

Pero no quería yo hablar de Ferran Adrià, sino (bajando al suelo) de lo que comemos y bebemos en Extremadura según un informe sobre el consumo alimentario en España que acaba de sacar, no el Ministerio de Cultura sino el de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gracias al resumen que hizo en este periódico hace unos días Antonio Armero, de un documento extensísimo, nos hemos enterado que somos los que más galletas comemos y los que menos aceitunas engullimos; los catalanes los que más (el ácido linoleico debe tener propiedades nacionalistas).

Bebemos gran cantidad de leche y para compensar el exceso de calcio regamos nuestro cuerpo con litros de cerveza por encima de la media nacional. Sin embargo y aunque parezca mentira en Extremadura estamos en la cola del consumo de vino (¿wine and beer? That's the question).

Consumimos menos productos «vulgares» que el resto de españoles tales como legumbres, pasta y patatas, pero a la vez somos exquisitos y selectos (y ricos) ya que superamos la media nacional en cuanto al uso de aceite oliva virgen extra (¡toma!).

El Ministerio también se ha metido en nuestras alacenas y neveras (cotillas) y dice que están más vacías que las del resto de regiones, pero como diría Sancho, lo importante es que esté llena la barriga y no la despensa.

En esta radiografía alimentaria no falta el consumo de polvorones, turrones y mazapanes, llegando a la conclusión los expertos de que en Cáceres y Badajoz los productos navideños tienen poco tirón (¿aceptamos jamón como artículo navideño?).

Por último y como conclusión positiva (creo): somos la comunidad que menos gasta en la cesta de la compra, no porque comamos menos sino porque sabemos gastar mejor. Orgullo extremeño.

No sé si de este amplio estudio sobre ámbitos alimenticios se puede deducir que comunidad autónoma es la más saludable. No siempre «somos lo que comemos», sino también lo que no comemos.