Cáceres es una ciudad golosa. No solo cuenta con más de veinte pastelerías y otras tantas 'subpastelerías', sino que la devoción por el dulce es ... tan profunda que las secciones de repostería son las más extensas en supermercados y tiendas de alimentación. Aquí no hay frutería, carnicería o pescadería que no ofrezca bollería, dulces caseros o algún capricho azucarado.

En los mercadillos, desde el de los miércoles hasta el medieval, hay profusión de puestos dulceros. En las fiestas religiosas, uno de los bienes más preciados (después de la devoción, por supuesto) son las roscas y los bollos.

Conocida en su día como «la ciudad feliz», esta ciudad de piedra nos hace sospechar que aquella felicidad no era más que el eco dulce de un espíritu que encontró en el azúcar la receta para la alegría. La ciudad feliz es la ciudad con más pastelerías.

La gula de Cáceres no es un pecado, sino virtud. Reflejo de una cultura que prefiere el disfrute consciente y azucarado. Y una ciudad golosa es, o debe ser, una ciudad orgullosa.

Pero la condición de 'ciudad más golosa' no se refiere únicamente a la tentación de sus pasteles. En también una metáfora de su propia naturaleza: la ciudad es en sí misma una golosina, un manjar irresistible para miles de viajeros. Es una ciudad deseada, demasiado deseada, demasiado merengue, que se ha convertido en una tentadora golosina para el turismo. Pero, al igual que un atracón de bambas, trabucos, petisús, roscas de Málaga, San Marcos o bananas (mi favorito local), puede acabar en dolor de barriga. Un exceso de turistas termina por saturar la ciudad, desvirtuando su encanto natural.

La masificación, como el exceso de dulce, empalaga y hace que el sabor original de las cosas se pierda. Demasiados dulces sobrecargan el estómago; demasiados visitantes saturan las calles, los servicios y la vida cotidiana. Así como demasiado azúcar vuelve empalagosa una receta, demasiados turistas diluyen el auténtico sabor de la ciudad.

Cáceres, con su alma de merengue, corre el riesgo de ser devorada, no por placer, sino por avaricia. La pregunta ya no es si el azúcar da la felicidad, sino si esta ciudad, con su corazón dulce y su alma de piedra, sobrevivirá a la gula de la masificación. Porque la verdadera amenaza no es el empacho, sino cuando el aroma a hojaldre sea reemplazado por el olor a ambientador de pino y desinfectante low-cost. Entonces la ciudad dejará de ser un festín para convertirse en un recuerdo empalagoso.

Desde el Ayuntamiento y la Junta aplauden récords como si el turismo no tuviera digestión, mientras el patrimonio se convierte en stock, la tradición en contenido y los vecinos, en extras de su propia historia.

Porque una ciudad que cambia sus obradores por apartamentos turísticos está condenada a que el dulce más escaso no sea el San Marcos, sino el vecino de toda la vida. Así que, querido lector, ¿qué prefieres: más pastelerías o más turistas?