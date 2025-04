Ninguna butaca vacía» es la traducción al castellano del título de esta columna. 'Cap Butaca Buida' es el nombre de una exitosa campaña llevada a ... cabo por el sector teatral en Cataluña que ha logrado batir el récord de asientos de teatro ocupados en un día. Fue el pasado 16 de marzo, con motivo del Día del Teatro con funciones en 145 teatros y salas públicas y privadas con 55.000 espectadores que compraron su entrada y ocuparon su asiento.

El teatro ha sido lo que mas me interesado de Cataluña. Lo que menos, su inentendible (pero respetable) deseo de independencia. Cultura y nacionalismo son términos antagónicos: la cultura abre y el nacionalismo cierra. El pensador alemán Rudolf Rocker ya lo dijo en 1937: «La cultura y el nacionalismo son fuerzas antitéticas en oposición constante, cuanto más se desarrolla la cultura en una comunidad, mas disminuye el nacionalismo, y cuando el nacionalismo aumenta, disminuye la cultura». En el caso de Cataluña está opinión no se cumple del todo ya que la cultura allí ha sido de las mas desarrolladas en nuestro país y no ha debilitado el nacionalismo precisamente. Aun así me resulta incomprensible que grandes artistas como Lluis Llach, al que admiro profundamente, pueda ser tan nacionalista. Pero tan desacertado y excluyente me parece el nacionalismo catalán como el nacionalismo español, por eso no entiendo tampoco (otro ídolo caído para mí) que Albert Boadella, fundador de Els Joglars, pase de abominar el nacionalismo catalán a abrazar el nacionalismo español. Los nacionalismos (todos) y las religiones han sido causantes de guerras y desgracias a lo largo de la historia y lamentablemente también en la actualidad. La cultura debe servir para derribar fronteras, no para levantarlas.

Pero no es mi intención hablar de nacionalismo (me aburre) sino de teatro y del éxito de esa campaña catalana. Qué gustazo encontrar un teatro lleno y que deprimente verlo medio vacío, es de los escenarios mas tristes, me duele como teatrero, como programador, como gestor y como espectador. Y si ese vacío se produce en espacios públicos, siempre pienso que se podría haber hecho algo mas para evitarlo. Administrar bien el dinero de todos es también llenar los teatros o al menos intentarlo y no morir en el intento, no es fácil. A veces se hace mas esfuerzo en llenar de 'cosas' la programación que en llenar el patio de butacas y una programación saturada no siempre es una buena idea. Algunas estrategias no valen para llenar butacas sino para prestigiar a los organizadores y eso no llena teatros.

La solución para que la gente vaya más al teatro (como algunos piensan) no está solo en traer humor, comedia y famosos (aunque en el Festival de Mérida funcione). Como servicio público hay que dar mayor y mejor difusión y visibilización a aquellas propuestas menos atractivas comercialmente, pero necesarias para que la oferta sea plural. «Si la gente quiere ver sólo lo que pueden entender, no tendrían que ir al teatro: tendrían que ir al baño» (Bertolt Brecht).