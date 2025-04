Cáceres, ¿capital cultural o capital mariana?

El Ayuntamiento quiere que Cáceres sea Capital Europea de la Cultura en 2031. Ya lo intentó en 2016 y no salió. Entre otras cosas por ... confundir capital cultural con capital deportiva, utilizando las mismas herramientas que si se aspirase a ser sede de un evento deportivo mas que cultural. Y no es eso.

Ahora me temo que van por el mismo camino sin saber muy bien lo que significa la cultura. Es muy bonito y 'cool', pero no. Yo no perdería el tiempo y utilizaría todo ese esfuerzo económico, humano y celebrativo en conseguir otro título que con toda seguridad se lograría: ser Capital Mariana de España. Existe ese título, lo he comprobado y Cáceres ganaría por goleada, incluso ser Capital Europa Mariana y hasta mundial. Lo que está pasando estos días con la Virgen es realmente extraordinario y único. El maravilloso columnista de este periódico J. R. Alonso de la Torre lo describía perfectamente hace unos días en estas páginas: «Vas por la calle y allí está la Virgen, sales de un bar y te encuentras con la Virgen, vas al hospital a una consulta médica y primero te atiende la Virgen». Aunque luego añadía que no se iba a meter con la patrona porque alguien le había advertido que «si quería seguir teniendo el favor de los lectores, no ironizara sobre la patrona». Yo si lo voy a hacer con todo respeto y sin herir sensibilidades o al menos lo intentaré.

¿Cuándo hemos visto en esta ciudad a todas las autoridades juntas (izquierda y derecha) en una obra de teatro, exposición o concierto, como los hemos visto estos días felices acompañando a la Virgen, aunque estemos en un estado no confesional? (Podemos no). ¿Cuándo se ha visto que actividades culturales importantes se descentralicen y se lleven a los barrios, colegios, hospitales, residencias, etc.? Nunca.

Envidia sentimos los que nos dedicamos a la cultura por este despliegue, apoyo y dedicación que estos actos están teniendo durante estos meses. Con una decima parte nos conformaríamos. Enhorabuena a los organizadores.

Ante esta evidencia clarísima vuelvo a recomendar al Ayuntamiento que retire su candidatura para la capitalidad cultural y la solicite para ser capital mariana, que además de tener todos los apoyos y más, evitaría volver a fracasar con la cultura y con total seguridad ganaría este título mariano para la ciudad seguramente más devota de España. Sería un subidón para la ciudad y para la mayoría de los cacereños (por lo que se ve).

Pero si por vergüenza no quieren echarse atrás y retirarse de la competición cultural, al menos les sugiero que contraten al excelente equipo del Centenario de la Virgen de la Montaña para que se encarguen también de organizar la candidatura cultural, lo están haciendo muy bien y tienen la bendición de la Virgen y de todos los poderes. Estoy seguro que las autoridades confían más en ellos que en los culturetas, que además la mayoría somos ateos. Es obvio: el 'catovi' cree más en la Virgen que en la Cultura.