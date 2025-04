Marcando épocas

Comenta Compartir

Tengo la incómoda sospecha de que a nuestra generación le está tocando realmente vivir todos los marrones planetarios habidos y por haber, o bien es ... que nos están llevando al huerto haciéndonos creer en la misión profética que tenemos de enderezar los rumbos torcidos de la Historia. Me explico: cuando cayó el muro de Berlín, la opinión pública mundial comenzó a airear aquello de que habría un antes y un después de este suceso. Fuimos inevitables espectadores de un cambio drástico en la situación geopolítica mundial con el fin de la guerra fría y del mundo bipolar. El derrumbe de la URSS hizo emerger como potencia hegemónica y justiciera con oscuros intereses a los Estados Unidos, como se vio de inmediato en la Guerra del Golfo. Pero hete aquí que llega el 11 de septiembre de 2001. La caída de las Torres Gemelas, como cabía esperar, marca un nuevo antes y un nuevo después, donde la omnipotencia americana recién estrenada se resquebraja y asistimos a la deslocalización de las tensiones islámicas y a la aparición de guerras psicológicas globales sin un territorio específico donde librarse, cosa que no ocurría antes. Esa barbarie ambulante nos salpicó el 11-M brutalmente. El mundo ya no es el mismo, es cierto. Malamente recuperados de estos cambios negativos, llega la crisis económica, que los gurús se precipitaron a calificar como la peor desde la Gran Depresión y que, claro, marcó un antes y un después.

La pandemia global que ha azotado a la Humanidad también ha delimitado un «before» y su correspondiente «after», y el mundo no será el mismo, ya se está viendo. Y ¿qué decir de la guerra de Ucrania, donde Occidente pone las armas y los ucranianos los muertos? También es un concepto bélico nuevo que marcará el rumbo del mundo. Pero bueno; ¿qué hemos hecho para merecer esto? Todo apunta a que tras la crisis de Lehmann Brothers los ricos son los mismos que antes, mientras que los pobres, por el contrario, han sido muchos más, y más menesterosos; en eso parece consistir el después. Las postcrisis, postpandemias o postguerras nunca son mejores que sus correspondientes «pre». Los antes y los «despueses» de eventos traumáticos nos invaden como una hidra desbocada y aparecen a cualquier nivel. Posiblemente eso sea una percepción sesgada y a medida que vamos cumpliendo años es estadísticamente más probable asistir a sucesos que nos cambian los esquemas, por eso añoro las épocas doradas donde todo fluía con esa tranquilidad predecible y suiza de un tic-tac. Es verdad que en esta sucesión de primacías y ultimidades no todo ha girado en torno a sucesos negativos: las distintas manifestaciones de la tecnología también han marcado épocas: el antes y el después de la invención de la televisión, del uso de la penicilina, de Internet, de la conquista del espacio. Espero pacientemente el antes y el después del remedio contra el cáncer; el antes y el después de cuando había hambre en el mundo... Pero a eso –parece– estarán predestinadas las generaciones que nos sucedan. Espero pacientemente el antes y el después del remedio contra el cáncer; el antes y el después de cuando había hambre en el mundo...

