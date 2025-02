Maquillaje para 2023

El final del año 2022 y el inicio de 2023 no invitan al optimismo. Es una contrariedad, en efecto, un contraste entre la natural ilusión ... que suscita comenzar un nuevo año frente a la tozuda realidad de incertidumbres, catástrofes y desdichas económicas y sociales. Nos asomamos al nuevo año y aparece un abismo hacia el que es temerario saltar. La culpa la tiene 2022, que terminó pasando un relevo pésimo y nos obliga a partir de posiciones muy precarias. En los informativos y en las páginas de los periódicos los problemas se amontonan como los vehículos en un desguace, faltos de piezas y sin reparación posible a la vista.

Aunque a usted y a mí, ante este panorama, nos cueste ser positivos, hay alguien al timón que mantiene la moral intacta, alguien que no sucumbe ante la adversidad de las cifras o de la situación social y política, porque resulta que los datos pueden interpretarse. En medio de la tormenta nuestro presidente Pedro Sánchez articula un discurso triunfal al acabar el año y seguro que tiene imaginación para fabricar otro de año nuevo, mostrándonos, al final del túnel, una luz que solo él acierta a ver. Usted y yo somos más pobres, pero España, ay, esta España nuestra no solo se sitúa a la cabeza de Europa, sino que exporta ideas a los demás países. Mejor exportar ideas que no exportar nada, oiga.

Hay indicios para pensar que Sánchez ya está aquejado del mal que han padecido otros presidentes de gobierno en España. Se trata de, ante la adversidad, comenzar a sufrir los espejismos propios de quien lleva jornadas y jornadas caminando en el desierto. En un ataque de euforia, Aznar gritó al viento aquella frase ya mítica de «España va bien» y buena parte de la ciudadanía no acertamos a saber de qué hablaba. Zapatero, entre sus muchas alucinaciones, confesó percibir brotes verdes en el páramo de nuestra economía. Ahora Sánchez cabalga seguro, repartiendo anuncios y medidas, estimulado por unas elecciones ya próximas, y no escatima afeites para maquillar la realidad de este 2023, al menos hasta mayo. Pero, como cantó Lupercio de Argensola acerca del maquillaje, ese cielo azul que nos muestra nuestro presidente ni es cielo ni es azul. Lástima que no sea verdad tanta belleza.

La realidad, por mucho que la maquillemos, tiene la tozudez del espejo tras una noche de insomnio. Lo que ya estaba mal tiene visos de empeorar. La guerra de Ucrania, que es la guerra de todos, no parece tener fin, pese a la tregua anunciada. Para llegar al escenario de alto al fuego se tendrían que alcanzar acuerdos, lo que implica dialogar y ceder. ¿Pero qué estarían las partes dispuestas a negociar? El otro gran problema global, la pandemia, se descontrola en China y los gobiernos aplican de nuevo restricciones para evitar que los contagios se disparen.

Esas dos grandes crisis, aunque no solo ellas, siguen repercutiendo en una economía que no ofrece signos de mejora, con los precios de la energía por las nubes. El gobierno, en quizá la primera acción propagandística de las muchas que veremos en los próximos meses, se ha apresurado a presentar los buenos resultados de ocupación laboral. La bajada del paro es siempre motivo de alegría, pero la alegría sería mayor si el descenso no estuviera relacionado con un cambio en la manera de contabilizar el número de demandantes de empleo.

Lo que resulta indiscutible es que hace tiempo que nuestros ingresos dejaron de crecer al nivel que lo hace el coste de la vida. En los últimos meses esta realidad preocupa a muchos hogares. La bajada del IVA de algunos productos de la cesta de la compra es otro de los primeros golpes de efecto electorales, pero el efecto real en el monedero es tan nimio que no pueden registrarlo ni las calculadoras de masa atómica. En los supermercados, al cruzarnos con amigos y conocidos, tras las típicas felicitaciones, no se habla de otro tema que no sea la subida del precio de los productos básicos. Sísifo mostraba más energía llevando la piedra montaña arriba que nosotros empujando el carro de la compra.

Si alguien duda de que el pesimismo es la tónica general, no tiene más que probar a responder algunas de las típicas preguntas que se formulan en las encuestas de opinión sobre la situación económica actual: ¿Considera que la economía irá mejor en 2023? ¿Cree que los precios seguirán subiendo? ¿Espera que la inflación siga aumentando? ¿Ve probable que aumenten los tipos de interés?

El debate político en nuestro país tampoco pinta mucho mejor. 2022 acabó con unos niveles de bronca insufribles y es de temer que, cuando regrese la actividad política, vuelvan las peores algaradas, agravadas por el trajín electoral. Y en el terreno social, las cifras de muertes sitúan el último mes de diciembre como uno de los más negros en cuanto a las víctimas por violencia de género.

Dadas las circunstancias, solo nos queda comenzar el año pidiendo que todo mejore y que se cumplan las visiones del presidente Sánchez. Ojalá el rostro real de nuestro país se vaya pareciendo al rostro maquillado que él nos describe. Ojalá los minúsculos brotes verdes enraícen con fuerza y vayamos bien realmente. Ojalá sea verdad tanta belleza. Les deseo lo mejor en este 2023.