Mapas de Breda

En alguna de las carpetas donde guardo viejos y amarillentos papeles que algún día acabarán en el fuego, debe de dormir, doblada en cuatro, una ... hoja arrancada de una libreta con la publicidad de Mahou, manchada de cerveza, donde figura un mapa de Breda que un amigo topógrafo dibujó hace ya muchos años. Había avanzado la noche y yo le iba dando las indicaciones geográficas que configurarían el territorio imaginario que luego sería sustancial en mis libros. Sobre la barra del bar, él las iba trasladando al papel con un pulso tanto más firme cuanto más lo tranquilizaba el vodka.

La villa de Breda ocupaba el centro de un espacio surcado por el río Lebrón, que cruzaba la misteriosa Reserva de El Paternóster, entre el Yunque y el Volcán, las dos cumbres que delimitan la comarca por el norte. También aparecían un ferrocarril abandonado hacia Portugal, las Huertas de la Abundancia, el Montón de Trigo, una aldea llamada Silencio y el Puente del Jinete... Todavía no figuraba Sierra Ufana, escenario de mi novela 'Mistralia', ni algún otro paraje secundario que más tarde encontró acomodo en su orografía, pero sin desordenar el trazado inicial creado en aquella noche algo etílica.

Hace más de treinta años ya estaba allí lo esencial de Breda, el territorio ficticio que, sin embargo, para mí tiene la consistencia de cualquier lugar físico. Aunque en mi cabeza está perfectamente delimitado su perímetro, no he levantado fronteras, ni murallas, ni cortafuegos, de modo que la realidad salta con frecuencia sus límites y penetra en la ficción para impregnarla con su sello.

Aunque no fuera mi primer propósito, sino un efecto secundario, con Breda intenté reflejar desde los comienzos de mi escritura la imagen de una tierra y de un paisaje (el del norte de la provincia de Cáceres) que me parecía que apenas había sido plasmada en los textos de escritores que un siglo antes habían disertado sobre el paisaje extremeño. También he escrito algo de ensayo y periodismo sobre esa geografía, pero sobre todo en ella he ambientado buena parte de mi narrativa, aunque no siempre ha sido así. Cuando la historia exigía otros escenarios, le he dado la espalda sin ningún remordimiento, para buscar entre otras gentes, junto al Mediterráneo, en Francia o en México, en Hannover o en Toledo.

En uno u otro género he escrito tanto sobre Breda que hoy podría trazar un mapa más completo del que citaba arriba, sin dejar en el papel grandes vacíos. Hoy podría buscar de nuevo a un topógrafo para que, a partir de los textos, dibujara el territorio de forma más precisa, señalando arroyos y llanuras, distancias y altitudes; o a un artesano para que realizara una maqueta a escala desde el Yunque y el Volcán hasta el Puente del Jinete; o a un biólogo que, a partir de las referencias sobre flora y fauna, estableciera su biota, sus reservas de caza o sus terrenos de cultivo, sus zonas fértiles o estériles.

Su censo, de unos quince mil habitantes, aleja a Breda tanto del pueblo como de la ciudad, y su título de 'villa' creo que transmite la misma ambigüedad respecto a su naturaleza, entre popular y nobiliaria. Aunque mantiene raíces rurales, con espíritu y oficios asociados al campo y a la naturaleza, al mismo tiempo han crecido sus aspiraciones urbanas con el despliegue de servicios comerciales y administrativos. Al reclamo de los atractivos naturales de El Paternóster ha surgido lo que yo no había previsto hace treinta años, cuando no era creíble que mucha gente prefiriera el turismo interior al de costas y playas: una creciente oferta turística para satisfacer la afición de senderistas que caminan al mes un millón de pasos, obedientes a la aplicación de salud de su móvil, y de urbanitas adictos a la contemplación de cualquier naturaleza virgen por la que no haya pasado la revolución industrial.

En la Reserva hay también una cueva con pinturas rupestres y, cerca de la población, se conservan unos dólmenes que no había mencionado hasta mi última novela, 'Perros mirando al cielo'. Pero al margen de una fuente con unos pilares romanos bimilenarios y de su antiguo palacio-fortaleza, reconvertido desde hace años en el hotel Europa, la villa no ofrece una arquitectura brillante. La mayoría de sus construcciones han sido levantadas con esa mampostería mestiza, de herencia castellana y árabe –la piedra y el barro–, tan adecuada para cerrarle el paso tanto a los fríos del invierno como a los ardores del estío.

Por último, sé que en la parte norte de la villa vive la gente más acomodada y más ilustrada, y en mejores calles y casas, mientras que las viviendas son más pequeñas en los barrios del sur, habitados por la población más humilde, con calles estrechas y desordenadas que se disuelven entre un puñado de almacenes, talleres y alguna pequeña industria, antes de dar paso al campo que declina suavemente hacia el Lebrón. A veces me he preguntado si esta característica brota de manera inconsciente de dos ciudades que conozco bien, Cáceres y Plasencia –con las que Breda no tiene ninguna coincidencia–, donde se da esa misma distribución.