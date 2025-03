El que diga que no está preocupado que levante la mano. Esto es un sinvivir, desde que a finales de diciembre de 2019 (hace dos ... años y tres meses) comenzó la pandemia de covid hasta hoy, los acontecimientos se han ido solapando. Muerte, enfermedad, volcán, paro, crisis económica, guerra... es como si una conjunción de astros un mal fario, las malas predicciones de Nostradamus o peor aún, un acuerdo tácito nos ha metido en esta espiral de la que somos incapaces de sacar la cabeza para respirar.

Los que me conocéis sabéis que no soy un conspiranoico ni un terraplanista, pero tengo la sensación como de que esta tormenta perfecta no se ha creado de manera espontánea.

Es como si alguien hubiera decidido que ya somos demasiados habitantes en el planeta y hay que reducir el número, hay demasiados bancos en los países y es necesaria su reordenación y monopolización, es el fin de los combustibles fósiles y hay que fomentar otro tipo de energía limpia, pero antes vamos a paliar las pérdidas de esos productores subiendo hasta el infinito y más allá los precios de esa energía. Construyamos nuevos vehículos que funcionen con esa nueva energía y desechemos los obsoletos ruidosos y contaminantes coches, y el que no pueda permitírselo que camine.

Las viejas fronteras geográficas del continente europeo no sirven, hay que dibujar otras nuevas y vemos como un extenso país desempolva sus viejas cortinas de acero e intenta colocarlas más allá y al que precio que sea.

África manda un mensaje claro, dadnos voz, quitadnos el proteccionismo paternalista, dejad que nos desarrollemos y no necesitareis ni siquiera fronteras, la inmigración cesará al crearse oportunidades en nuestra tierra.

Territorios cuya autonomía hace tiempo que se enquistó como el Sáhara ven, ante la impasible y torpe maquinaria política, como un autocrático rey toma de nuevo las riendas de la situación después de más de cuarenta y cinco años de presiones y chantajes.

Después de este «suma y sigue» el gentío está harto, sale a la calle, se manifiesta y muestra sus crispaciones no ya en cualquier debate sino en la humilde cola del supermercado cada día, más desprovisto por las huelgas, en la de la gasolinera low cost, o en petit comité cualquier lunes al sol.

Es un cambio de ciclo, un punto de inflexión o quizás un momento histórico del que somos espectadores porque no podemos ser actores.

¿O acaso sí? ¿qué ocurriría si lo intentásemos?

¡Buf! qué pereza solo de pensarlo, mejor que lo hagan otros porque no tenemos ganas de complicarnos la vida, tan solo me acuerdo del mundo que recibimos y del que vamos a entregar.

Me avergüenza dejar esta herencia sobre todo después de haber construido y disfrutado de un estado de bienestar que no hemos sabido conservar, cuidar y no ya mejorar sino, solamente, mantener.