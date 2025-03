Protesta de vecinos de Guareña

El pueblo de Guareña es mucho más que el lugar de nacimiento de personajes célebres o de la conocida representante de Eurojunior Chloe DelaRosa). Es ... una localidad con unos vecinos molestos por una brutal subida de la tasa de basura de un 300%, de un gobierno local y un alcalde que, aunque elegidos democráticamente por el pueblo, se niegan a reunirse con los vecinos, no ceden la palabra en los plenos (ruegos y preguntas), evitan a sus votantes... ¿qué temen? ¿Es cobardía o hay intereses por medio? Un grupo de vecinos se han reunido para recoger firmas y pedir la derogación de la tasa de basura. Creemos que una forma de presionar a nuestro Ayuntamiento es que los medios de comunicación se hagan eco de esta noticia. Hemos pedido ya cuatro reuniones con el alcalde o la concejala de este área, y rehúsan sentarse a hablar de este problema. El malestar de la población es grande, pero la gente que firma luego no habla (llevamos algo más de 1.000 firmas).

Luchamos por la derogación de la tasa de basura y pedimos un vehículo para los dependientes de los pisos tutelados de Guareña, la mayoría ancianos que deben pagar a una persona particular para que los traslade al centro de salud u otro lugar que necesiten, porque no se dispone de vehículo ni tampoco de chófer, están abandonados. Esto no se trata de política, sino de beneficio social.