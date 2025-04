Vallas y ruido atronador en Badajoz

Un año más el Ayuntamiento de Badajoz se ha propuesto torturar a los vecinos de la zona residencial próxima al mercadillo de los martes. No ... solo han vallado zonas habituales de aparcamiento para el vecindario, sino que me temo que nos esperan días de intenso y ensordecedor tráfico (incluso carreras nocturnas por la calle Francisco Guerra) con el ruido atronador que producen las infernales máquinas que participan en el Campeonato Mundial de Rally-Raid 2024 y que están aparcadas en la zona.

¿Cómo es posible que teniendo la ciudad un recinto ferial el Ayuntamiento nos castigue a los residentes con eventos de esta naturaleza con la consiguiente contaminación acústica y ambiental? Y no me digan que eso trae dinero la ciudad. No hay dinero que nos compense de la imposibilidad de descansar en nuestras casas y de respirar un aire limpio de combustibles extraños. El Ayuntamiento debería alguna vez pensar en los vecinos contribuyentes y hacer un esfuerzo por mejorar nuestra vida, no fastidiarnos así.