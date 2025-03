Desidia municipal

Comenta Compartir

Es descorazonador y muy preocupante ver la desidia con que el ayuntamiento de la ciudad de Badajoz trata (mejor, NO trata) el tema del saneamiento ... ciudadano. No hay más caminar por sus calles y comprobar el altísimo porcentaje de alcantarillas completamente atascadas; unas a propósito, con basura que algún desaprensivo se dedica a depositar en ellas levantando las rejillas, pero la gran mayoría está llena de tierra, hojarasca y otros residuos que poco a poco se han ido depositando y que nadie limpia. Al final vamos a tener que alegrarnos de que apenas llueva por estas latitudes, porque el día que lleguen las ansiadas lluvias y dado el estado del alcantarillado de la ciudad, mucho me temo que lamentaremos situaciones muy desagradables si no catastróficas y todo por la falta de acción de los responsables del Ayuntamiento. Y también una llamada en este sentido a los responsables de las terrazas que tapan las alcantarillas con grandes plásticos para evitar el mal olor. Su acción incívica e irresponsable tendrá las mismas consecuencias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora