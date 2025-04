Si Trump gana las elecciones, lo primero que hará es auto amnistiarse, es decir, quitarse de encima al poder judicial dictando leyes a su medida. ... El poder judicial es ese poder tan molesto que solo padecen los gobernantes mediocres, porque mira Putin, ese sí que sabe despachar a los jueces sin que nadie le diga ni mu. Imagino la envidia que le tiene Trump a Putin. Todos envidian a Putin, que no tiene que dar explicaciones ante ningún otro poder del Estado. La gente vive y se muere sin saber que lo hace porque Putin se lo permite.

Los Estados sin una sólida independencia del poder judicial deterioran una democracia en cuatro días, y generan una desafección política en todos los ciudadanos. Sin una justicia moderna, independiente, ágil, minuciosa, diligente y con medios y recursos, las democracias son papel mojado. Lo vimos con el franquismo. Porque el franquismo fue eso: la anulación de la independencia del poder judicial. Lo vemos ahora, muy maquillado, eso sí, muy bien vendido, muy afilada su dialéctica posmoderna, en la España actual. La cosa tiene su paso de comedia. Y la historia se repite. Lo que antes fue tragedia, ahora es comedia. Si tienes problemas legales, móntate un partido político. La manera en que los fascismos de entreguerras solucionaron la monstruosidad de su ideología fue presentándose a las elecciones, eso hizo Hitler, que también se auto amnistió en la Alemania de 1933. Una vez alcanzado el poder, los jueces son un estorbo menor, poca cosa. Lo que tenemos delante en este mundo es un espectáculo siniestro de fagocitación de las democracias, de acorralamiento de la independencia de los poderes del Estado.

Los seres humanos no somos héroes. Y cuando vemos esto, la mayoría mira para otro lado, pensando que ya pasará, y que seguro que todo es una exageración de los intelectuales y de los periodistas. Lo que no sabemos es darnos cuenta de que una verdadera democracia siempre está en peligro, porque siempre es molesto convivir con quien no piensa como tú, pero esa es la grandeza de la democracia. Cuánto más profunda es una democracia, más está en peligro de demolición.

A las democracias se las defiende a diario. Cada mañana hay que tener el enorme valor de decir lo que piensas, eso sí, sin insultar a nadie. Cada mañana tienes que informarte de lo que pasa en tu país y pensar que el bien común te conviene más que el bien mezquino de tu interés particular. Pero la gente no es heroica. Lo que hacemos es no pensar mucho y acostarnos temprano.