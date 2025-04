Peligro en la avenida de Europa pacense

Comenta Compartir

Como informó HOY, el martes se produjo un grave accidente en el cruce de la calle La Bomba con la avenida de Europa de Badajoz. ... Un motorista fue arrollado por el conductor de un vehículo que no respetó la señal de ceda el paso existente, señal que está mal situada, es poco visible y está deteriorada. No obstante, el motorista circulaba en sentido descendente, en dirección hacia la Ronda del Pilar, por lo que tenía una clara preferencia de paso sobre cualquiera que se le aproximase por su izquierda, independientemente de la existencia o no de señal. El vehículo procedente de la calle La Bomba ni cedió el paso ni frenó. Como consecuencia, golpeó fuertemente la parte lateral izquierda de la moto, impactando también gravemente sobre el pie izquierdo del motorista y haciéndolo saltar por los aires.

Desde la Plaza de la Constitución hasta la Ronda del Pilar abocan a esta avenida dos calles, una por la derecha (Manuel Alfaro) y otra por la izquierda (La Bomba, que además la cruza totalmente). La avenida tiene una doble línea que separa sus cuatro carriles en dos direcciones opuestas, de dos en dos. Esta línea está interrumpida puntualmente para permitir a los vehículos procedentes de cada una de las dos calles girar hacia una u otra de las dos direcciones opuestas. Ambas acciones son peligrosas por la mala visibilidad y el intenso tráfico. Sorprende que mientras que en la avenida Fernando Calzadilla contigua se haya trazado recientemente una doble línea a la altura de la calle Museo, resaltada por bolardos, para evitar el cruce y el peligroso giro en doble dirección, la avenida de Europa continúe con su peligrosa disposición. Esperemos que las autoridades corrijan también, cuanto antes, la deficiente señalización de la avenida de Europa, adaptándola al intenso tráfico actual, así se evitarían nuevos accidentes como este.

Cartas al director