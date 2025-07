Rafael Rufino Félix Morillón

Llevaba tiempo Rafael Rufino Félix anunciándonos que escribía con el pie puesto ya en el estribo. Finalmente, con una obra extraordinaria sobra sus hombros, ha ... subido a la nave que nunca ha de tornar ante la mirada de Pilar, la mujer que asombraba la calle por donde venía y toda su cariñosa progenie. Por edad, pertenecía Rafael Rufino a la primera generación poética de la posguerra, que tan espléndidos frutos dio en nuestra región: Manuel Pacheco, Luis, Jesús Delgado Valhondo, Álvarez Lencero, Manuel Monterrery, Rodríguez Perera, Francisco Cañamero, Pedro Belloso, sin olvidar a los transterrados y más reconocidos José María Valverde y Félix Grande. (No obstante, su primer libro, 'Tarde cerrada', apareció el 1989, un largo lustro después de que yo publicase mis tres tomos de 'Literatura en Extremadura').

Estudiante de bachillerato en Mérida, R. R. Félix recibió las enseñanzas de Alonso Zamora Vicente, el más agudo estudioso de las hablas próximas a la hoy capital y de quien pudo aprender esa pasión por el lenguaje que siempre lo caracterizará. Marcha luego a hacer peritaje industrial en Madrid, donde fue asiduo a las tertulias capitalinas, especialmente la del café Varela, en cuyas mesas se sentaron personalidades como Unamuno, los hermanos Machado… y el general Franco. A los recitales que allí se daban las noches de cada viernes, en un ambiente entre culto, festivo y picaresco, acudió con asiduidad nuestro hombre. Siempre le tocaba recitar después de Camilo José Cela (el turno se establecía por orden alfabético). Reconocía su temprana inspiración en Machado, gracias a 'Galerías, soledades y otros poemas', una edición de 1907 que compró en el rastro por un duro. Al gran D. Antonio sumará después el fervor por los versos de su hermano Manuel, Ezra Pound, Luis Cernuda, Aleixandre, Neruda y Leopoldo Panero.

Vuelto a Mérida, forma parte de otras tertulias, desde la memorable en que se engendró la 'Revista poética Olalla', hasta la más reciente 'Gallos quiebran albores'. Combinará sus labores pro pane lucrando, anexas al mundo del automóvil, con colaboraciones en diferentes medios y muchas horas de lectura y reflexión, música y cine. De ahí la sólida formación que los lectores perciben en su escritura. «La poesía de Rufino Félix desprende una emoción pocas veces conseguida en la lírica actual. Su verso brilla a la altura de la mejor poesía de nuestro tiempo y asegura la permanencia de su autor como uno de los principales poetas de su generación», sostiene el Dr. F. López-Arza, su máximo estudioso.

Sin duda, el mejor homenaje que se le puede hacer a un poeta es leerlo. Son muy numerosas las que se recogen en las dos ediciones de las 'Obras completas de Rafael R.', encargadas por el Ayuntamiento emeritense (y no están todas, pues no cesó de componer hasta sus días últimos). Me voy a permitir recomendar las que a mí más me impactaron, según fui conociéndolas.

Reseñé 'Crestería de la sal' en la 'Revista de Estudios Extremeños (III-1990)', que yo dirigía, y dije que la hondura, desnudez y emoción de sus versos me impresionaban. Me convencí de que estábamos ante uno de los más grandes de nuestros escritores.

Tras 'Consumación del tiempo' (1991), 'Párpado de espumas' (1992), 'Reloj de arena' (1994), 'Voz distante' (1994), 'Memoria de la luz' (1998), 'Versos recobrados' (2000), Rafael R. dio a luz en 2001 a 'Las aguas litorales', que reseñé en este periódico con un texto que recogí en mi 'Bibliografía extremeña' de ese año. Meses después (2002), apareció 'Las ascuas', uno de los poemarios más hermosos, honestos y conmovedores que me ha sido dado leer en mucho tiempo. Que llegase refrendado con la consecución del V Premio Ciudad de Salamanca, cuyo jurado presidía el exigente profesor Ricardo Senabre, refuerza el interés por su lectura. 'Las ascuas', con un título de claras connotaciones: lo que queda del antiguo ardor es un libro que rezuma poesía de la máxima calidad.

Poco después, resultaba ganador del Premio de Poesía Ciudad de Badajoz con 'Las puertas de la sangre' (2005). Baste decir que este libro se convertiría en 2005 uno de los que incluye la Universidad de Oxford para sus estudiantes de Literatura española.

Algaida le publicó 'La soledad de las arenas' (2007), un conjunto de 74 poemas con un excelente prólogo de José Luis Álvarez, catedrático de Literatura e importante escritor extremeñoleonés. A propósito de este libro escribí: «La poesía de Rafael, si velada e intimista, rehúye las frivolidades, los juegos vacuos, los experimentalismos tantas veces engañosos, la pedantería de los guiños culturales presuntuosos o el cripticismo frustrante con que otros muchos nos castigan. Cualquier lector medianamente iniciado en el arte de la musa Euterpe disfrutará percibiendo la comunión que en sí mismo brota al impulso de tan cálidos poemas. Introducirse en ellos es rodearse de un aura, de un clima ferviente, que también a nosotros nos hará hervir por simple fenómeno físico». Ese fue siempre el sello de la auténtica poesía. 'La soledad de las arenas' la proyecta a raudales. Bajo el título 'Mies encendida', tuve el honor de sacar en el Boletín de la RAEX (2012) un buen manojo de poemas, inéditos hasta entonces, que Rafael Rufino Félix me entregó.

Beturia, la editorial cuya desaparición no deja de dolernos, publicaría 'Y el alba no vendrá' (2017), sobre la que comenté: «El alba es la hora de los fusilamientos (Blas de Otero-Aute-Rosa León), de la esperanza renovada tras las oscuridades nocturnas, del triunfo del sol sobre las tinieblas. No hay que apenarse ni siquiera aunque no se dude de que el alba no vendrá. Se vivieron las horas fervientemente ardidas; llegó el crepúsculo y nos fuimos introduciendo en una noche cada vez más densa, que antes o después ha de volverse absoluta. No habrá un nuevo amanecer, la aurora, 'Morgen roten', soñada por Nietzsche. Sólo nos queda, como sucedáneo del 'eterno retorno', la vuelta a las pasadas horas de esplendor vital, el recurso a la memoria de lo que fuimos cuando la 'voluntad de poder' aún nos incitaba. Antonio Machado, Ezra Pound, Luis Cernuda y Leopoldo Panero, poetas claramente aludidos en estas páginas, pueden servir para la reparación de los viejos ímpetus, de la recuperación de los pulsos perdidos».

Por último, recordaré 'Reencuentro, entrega no venal' (Mérida, 2019), que nos confirmó cómo el seguía fiel a lo que a menudo proclamó: «He entendido la poesía como una manifestación de la esencialidad, un ahondamiento en el amor y el dolor, vínculos humanos que jalonan la temporalidad de nuestra existencia. Mi verso ha procurado restituir al corazón lo que a éste le ha ido faltando: el tiempo que se va, los seres, los afectos y las cosas que me han acompañado y yo he mirado de forma limpia. El poema, que nos abre la puerta de la imaginación y las revelaciones, es un bien escaso que conviene reservar, y no adulterarlo. Él es música, sentimiento, sugerencia, y va al encuentro de lo decisivo a través de lo esencial, para intentar permanecer por encima del tiempo y sus avatares».