Un extremeño, miembro de la Royal Society of Canada

La Royal Society of Canada hizo público el pasado día 4 de este mes que había elegido entre sus nuevos miembros Fellows, para el ingreso ... en la misma, a Juan Luis Suárez, catedrático de Humanidades Digitales de la Western University de Ontario. La noticia, si bien no nos sorprendió del todo a cuantos seguimos la extraordinaria carrera de este investigador, nos produjo un enorme gozo, más aún al producirse tan próxima al Día de Extremadura 2025.

En efecto, estamos ante una autoridad incontestable sobre cuanto dice relación con ese tan inquietante como prometedor mundo de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial. «La eficacia de las herramientas y métodos desarrollados por el doctor Suárez y su equipo se refleja en las múltiples áreas de conocimiento en las que se ha publicado su investigación, que abarcan desde las Humanidades Digitales hasta las Simulaciones Sociales, los Estudios y Metodologías de los Medios, los Estudios de Paz, la Gastronomía, los Museos, los Sistemas Complejos, la Inteligencia Artificial y las Experiencias Inmersivas. Sus novedosas, innovadoras y destacadas contribuciones a la integración de la Inteligencia Artificial como herramienta clave en las Humanidades Digitales se ven confirmadas por los comentarios de los revisores externos», según el centro universitario.

El doctor Suárez vino al mundo en Badajoz, dentro de una familia pacense conocida por sus compromisos socioculturales con el pueblo extremeño. Aquí estudiaría la EGB y el Bachillerato (IES Zurbarán), a donde vuelve con regularidad, sin haber perdido nunca sus conexiones con la 'tierra matria'. Estudió Filosofía en Salamanca. Tras doctorarse allí, demostró su impronta con sendas publicaciones en torno a dos grandes humanistas extremeños, Arias Montano y Pedro de Valencia.

Juan Luis Suárez es catedrático de Humanidades Digitales en Ontario

Suárez fue completando su formación y abriéndose a otros intereses, merced al Diploma en Derecho por la universidad salmantina (1996), el doctorado en Estudios Hispánicos por la McGill University de Canadá (2000), un Máster en Gestión de Sistemas de Información (2004) y otro en Aplicaciones Miltimedia, ambos Universitat Oberta de Catalunya, así como el Global Executive M.B.A., de la I.E. Business School (2014). Su vida académica está jalonada de un número formidable de publicaciones (más de 100 artículos científicos y 6 ensayos), trabajos dirigidos, conferencias por medio mundo, proyectos de investigación culminados, etc.

Es muy justo que la Royal Society of Canada haya decidido hacerlo ingresar entre sus miembros. Recordaré que esta institución bilingüe (Société Royale du Canada, en francés), cuya sede se encuentra en Ottawa, es la organización bilingüe más antigua de académicos, artistas y científicos canadienses en los campos de las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Creada en 1883, cuenta con más de 2.000 miembros, de los cuales aproximadamente el 20% tiene el francés como lengua materna. Los miembros son elegidos por sus notables contribuciones en las artes, las humanidades y las ciencias, así como en la vida pública. Quienes deseen más información, pueden consultar el sitio web https://rsc-src.ca/

He tenido el honor de ir reseñando en HOY distintas publicaciones del doctor Suárez, como 'Herederos de Proteo. Una teoría del Humanismo español' (27 de octubre de 2008), 'Humanistas extremeños' (20 de octubre de 2008), 'El pensamiento de Pedro de Valencia. Escepticismo y modernidad en el humanismo español' (25 de febrero de 2018) o la más reciente, dedicada ya de pleno a sus últimas investigaciones, 'La condición digital' (17 de junio de 2023). En todas he elogiado los rasgos perceptibles desde sus textos de juventud a los de madurez: rigor científico, libertad de pensamiento, osadía en la defensa de las tesis, claridad expositiva y ese toque de humor que marcan la bonhomía de determinados autores.

Me felicito profundamente de que, a los muchos galardones obtenidos hasta ahora (Premio Polanyi de Literatura, Gobierno de Ontario; Early Research Award, Gobierno de Ontario; Leaders Opportunity Fund, Canada Foundation for Innovation); Premio Hellmuth de Investigación, Western University) y tantos otros, Juan Luis Suárez sume estos días el haber ingresado en la Royal Society of Canada.