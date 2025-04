Comenta Compartir

Julián Muñoz ha muerto, y todo nos hace pensar que era un muerto esperado, por cómo han caído como moscas verdes sobre un cadáver abandonado. ... Por mucho que se intente despedazarlo, el final del pobre Julián se preveía dramático, y si algo tenía que devolver, se lo han devuelto en vómitos crueles. Ni su pantalón de cintura alta logró nunca marcar territorio, ni su «paquete» era ninguna afrenta al feminismo actual, ni su novela es apasionante. En todo caso, la novela no alcanzaba ni siquiera a Corín Tellado, ni de lejos a Maupassant, era una novela con un drama interior como una espoleta de carga retardada que más tarde que temprano le iba explotar. Las mujeres que le rodearon le han ayudado a escribir una historia un poco cutre, con beso incluido en la carreta camino del Rocío, una Virgen que no se merece la historias e imágenes que la rodean. No sé que está esperando para aparecerse en una encina y lanzar una soflama incendiaria. Sobre el dinero, que tanto nos hace penar, se dejan caer cantidades que dejan en el aire millones de euros, donde fueron pesetas. No debió ser mucho cuando la primera esposa ha corrido con urgencia a pedir nuevo matrimonio para asegurarse la pensión de viudedad. Y qué decir de la piedad. Nada. Las miles de novelistas que a diario nublan la literatura están a tiempo de caer como moscas.

