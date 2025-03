Comenta Compartir

Me parece muy acertado hacer elogios desmedidos del novelista y escritor Javier Cercas, pero igualmente no se puede decir que se sienta extremeño. Primero, porque ... cada vez es más difícil, y segundo, porque Javier Cercas no cesa de escribir allí donde escribe, o solicitan su concurso, que nació en Ibahernando, pero que él es catalán y se siente ciudadano de Cataluña, y a mí me parece muy bien, que cada cual se sienta de donde le pete. Cervantes nació en Alcalá de Henares y no puso los pies en Alcalá en su ajetreada vida, por decirlo educadamente. Venirse a vivir a Extremadura lo hemos hecho unos pocos, pero no todos; el telón de la sierra de Miravete hubo un tiempo que costaba atravesarlo. Algunos han vuelto y ahora la están descubriendo. O sea, hay de todo, como periodistas castellanos como Ruiz de Gopegui, que, siendo de Palencia, ha hecho por Extremadura más que todos los demás juntos y sin una queja. Aunque no leo novelas, salvo las fundamentales y de amigos íntimos, Cercas es un excelente novelista y académico, pero es catalán.

Cartas a la directora