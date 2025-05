Adiós a las madres

Comenta Compartir

Si usted es consumidor de noticias, y en el fondo todos somos consumidores, estará bien informado de los desastres que nos esperan según los inventores ... de noias, que superan a los veedores del pasado. Llevamos unos días advirtiéndonos de los desastres que nos esperan con la próxima gripe, que no ha llegado pero ya nos están preparando para que volvamos a salir a la calle con la mascarilla. La vacuna será de «sobrecarga» para los viejos. Cuando la noticia todavía no es noticia, no importa, se inventa, y hay inventores de noticias. En YouTube están apretados como en un tren de cercanías. Una muy «esperanzadora» es que dentro de treinta o cuarenta años, no solo no habrá matrimonios, sino que tampoco habrá parejas. Todos asilvestrados, como los perros de hace treinta o cuarenta años, que se apareaban por la calle. ¿Habrá niños? Negros, seguro, de los otros hay dudas. O sea la madre desaparecerá. Ya no habrá la madre previsora, ni por supuesto, la que te llevaba el caldito a la cama, o la que llama a la policía, como esa madre de Alcalá de Henares, que llamó a la policía para informar que su hijo era el asesino del taxista generoso que por no cobrarle el recorrido, el asesino, muy jovencito, lo mató. Ni habrá esa madre, vecina mía, que salía a la calle a despedir a su hijo todos los días, mientras le cepillaba la chaqueta, y hasta que se perdía a la vuelta de la esquina, no se volvía a entrar en casa. O sea puro Strindberg cuando escribió 'El pelícano', o 'El incendio'.

Cartas al director