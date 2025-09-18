HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CARTAS AL DIRECTOR

Lo que viene

Manuel Martínez Mediero

Badajoz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Lo que será de nosotros en el futuro más o menos inmediato es impredecible. Empezamos porque lo que va a ser de Europa es como ... el melón que se compra a ojo asesorado por algún sabio que por el exterior del melón sabe cómo está de dulce por dentro. No siempre se acierta, pese a haber mejorado la calidad del melón. Europa ¿ ha mejorado? Según con quién hables. Por ejemplo el gobierno actual, según sensibilidades, es chavista, comunista, de extrema izquierda, un desastre, mentiroso, dictatorial, corrupto, es tildado de hijo de p... Todos los adjetivos le llueven. Pero en todas las encuestas, mantiene un decoro frente a los que no saben cómo atacarlo. Hasta le han echado el muerto habido en Utach en los Estados Unidos que en su historia lleva cuatro presidentes asesinados, y cientos en las puertas de las universidades, pero matan de un martillazo en la cabeza al marido de la presidenta del Congreso de EE UU, y pasa sin pena ni gloria, o dos congresistas en el mes de agosto, y parece que están bien matados. Y sacan la guardia nacional, o sea al ejército a la calle, o llenan cárceles hasta en el extranjero. Lo que es la santidad.

hoy Lo que viene