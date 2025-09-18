Lo que viene

Comenta Compartir

Lo que será de nosotros en el futuro más o menos inmediato es impredecible. Empezamos porque lo que va a ser de Europa es como ... el melón que se compra a ojo asesorado por algún sabio que por el exterior del melón sabe cómo está de dulce por dentro. No siempre se acierta, pese a haber mejorado la calidad del melón. Europa ¿ ha mejorado? Según con quién hables. Por ejemplo el gobierno actual, según sensibilidades, es chavista, comunista, de extrema izquierda, un desastre, mentiroso, dictatorial, corrupto, es tildado de hijo de p... Todos los adjetivos le llueven. Pero en todas las encuestas, mantiene un decoro frente a los que no saben cómo atacarlo. Hasta le han echado el muerto habido en Utach en los Estados Unidos que en su historia lleva cuatro presidentes asesinados, y cientos en las puertas de las universidades, pero matan de un martillazo en la cabeza al marido de la presidenta del Congreso de EE UU, y pasa sin pena ni gloria, o dos congresistas en el mes de agosto, y parece que están bien matados. Y sacan la guardia nacional, o sea al ejército a la calle, o llenan cárceles hasta en el extranjero. Lo que es la santidad.

En España, según leo, ya no hay gente de centro, excepto, según encuestas, las mujeres de más de sesenta. ¿Saben por qué? Porque esas mujeres llevan sobre sus hombros el sufrimiento de estos últimos treinta años. Este gobierno ha cometido un error de bulto con la vivienda. Vivir en la calle puede ser el futuro. La guinda la va a poner Palestina. Todos esos niños que vemos hoy con una cacerola en la mano que se salven de la masacre serán terroristas. En la involución, en el caso de España, se volverá a misiones. O sea reconducirnos.

