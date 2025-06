Comenta Compartir

Viajar está de moda. Conforme nos vaciamos de sentimientos, más deseamos viajar para olvidarnos de nosotros mismos. Suele suceder que cuando llegas, pongamos por ejemplo ... a Venecia, allí no hay un solo veneciano. La cosa llega al extremo que el gondolero tampoco es de Venecia. Todos han huido ante los nuevos invasores. El centro de Roma lo ocupan gentes de Inglaterra, Francia, hasta de Oceanía, pero romanos ni uno. En Córdoba las camareras son suecas. No hay nada como quedarte en casa. Es de cultos quedarse en casa, lo peor es que pasas el día de siesta. Aquella gente cultísima que viajaba ha desaparecido. Gentes como Byron, que viajaron a La Albuera, no quedan. Uno de los raros que viajaba es Enrique Segura Otaño que tiene un libro precioso donde nos cuenta cómo era Portugal en 1919. Su libro se llama 'Vidas al mar'. Y es que esa forma de viajar es imposible. Hoy es el viaje a ninguna parte, como los del PP que viajan a la plaza de España, y se enfadan con razón.

