El desfile de personajes políticos y no políticos, que a lo largo de estos cuarenta y seis años de alguna forma definen a nuestro país, ... no está lejos de lo ocurrido en otros países, sin ir más lejos, los Estados Unidos, donde en pleno siglo XXI se asalta, como la cosa más natural del mundo, o un aspirante a presidente tiene treinta cuatro causas pendientes y lo han intentado matar dos veces en pocos meses. O sea que no nos puede llamar la atención lo que sucede a nuestro alrededor, con nuestro Emérito, un rey que, por otra parte, ha sido fundamental, para llegar hasta donde hemos llegado. La última querella que se postula, de entre las miles que van, es la del PP, que pretende saber todo lo ocurrido del último de la fila que es el caso Koldo, y ese político de aire triste y apesadumbrado, como si estuviera en pecado mortal, que cierra los ojos cuando habla, conocido por el señor Ábalos, donde se van a poder lucir nuestros juristas, y por supuesto la Guardia Civil. Como ha pasado en casos anteriores, al final nos quedaremos con un diez por ciento de la verdad, como ha pasado siempre y ahora pasará lo mismo. Se postula una moción de censura. Yo creo que Sánchez está bastante chamuscado y se necesita con urgencia uno nuevo, que podamos chamuscar dentro de otros cuatro o cinco años. Como se hizo con Suárez, con Felipe González, con Aznar, con Zapatero (este se chamusca a diario), con Rajoy, etc.

La noticia última que nos deja con la boca abierta viene de Inglaterra, del rey de los almacenes, Al-Fayed, que antes de pasarse por la piedra a las novias, mandaba que le hicieran un informe ginecológico.

Cartas al director