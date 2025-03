Tauromaquia

Comenta Compartir

Poco a poco, escanciando esencias, vamos conociendo el principio del nuevo modelo político de nuestra autonomía, con la creación de una dirección general taurófila y ... velahí recién llegada. En lo que respecta a Badajoz, cuando se ganó la guerra, la pena mayor que nos embargaba era que teníamos toros, pero no teníamos toreros. Esta pena cubría el casino de señores, y en su sustitución nos asimos a Manolete desesperados. Sus apariciones en el coso de triste recuerdo se llenaba de multitudes que lloraban de emoción en sus faenas. Su muerte volvió a cubrirnos de pena, que yo jamás he visto a esta ciudad en una pena tan honda. Las gentes se daban el pésame por la calle y no era para menos. Teníamos, eso, a Aquilino Clavel, pero solo daba media verónica. El 'boom' vino con la democracia, y Badajoz hoy tiene los mejores toreros de España. Excuso decir, lo que va a ser ahora con una dirección general a propósito. Seremos la envidia de Europa.

Temas

Cartas a la directora