De entre las muchas desgracias que te pueden acontecer, la soledad ha tenido y cada vez tiene menos exégetas, o sea que cada vez hay ... mas motivos para sentirse solos, porque andamos metidos en unos embrollos que no hay forma de librarse de ellos, como el pez que cae en la red del pescador, que se ufana de haber pescado un pez, creando la desgracia y la soledad de este. Ha pasado con todos los adelantos científicos, haciendo excepción de la penicilina, pero sucedió hasta con la luz eléctrica, y Edison fue el primero en darse cuenta, pasa ahora con la IA, que es un pandemonio que va a terminar por desintegrarnos, y no digamos con la política, echándose los muertos unos a otros, porque en nuestro país los muertos tienen ideología, que es lo peor que le puede pasar a un muerto, el más llamativo de todos es García Lorca, que huyendo de la política de Madrid, se fue a su pueblo, donde le estaban esperando. Otra cosa es el caso de Plasencia, que separan a un matrimonio, supongo que para mayor soledad de los dos. Hasta mi perro Botón no quiere quedarse solo. Y hay que oírlo.

Temas

Cartas al director