Pelayo y ...

Desorientado ante la televisión por no saber donde centrarme, me encuentro con la imagen de Pelayo, el senador de Vox por Extremadura, vestido de gris, ... siempre va de gris, supongo porque ese color responde a su carácter, y porque le da un aire de profesor antiguo, que riñe en gris, ante una presidenta como María Guardiola que, frente a todos ellos, incluido Vergeles, que tiene aspecto de crupier del Casino de Estoril. Pelayo da la sensación también de empaque de pesador de cereales o de intermediario ganadero, de estos que dicen al pan, pan y al trigo, trigo. Pues atraído por su palidez extremeña, de hombre que guarda el dinero en un colchón, lo veo increpando a Sanchez en el Senado y llamándole la atención el presidente de la comisión, hombre de pelito blanco y atildado, varias veces y mandándole un aviso: «Señor Pelayo, le doy un primer aviso». En politica los avisos son como en los toros. Pero no llega la sangre al río, y Pelayo, ya no sabe que hacer con los papeles que se le traspapelan, pero el sigue inmutable, que hasta no parece de Vox, sino de aquella antigua Izquierda Republicana, con perdón. Tengo entendido que va haber de nuevo elecciones, es una pena que Pelayo esté en Vox, porque se necesitan gente que vista de gris, y nos dejemos de las bermudas que ha traido la democracia. Y sobre todo ver el horror del secretario de los socialistas, frente a un Vergeles como un palomo buchón. Así que María Guardiola destaca, como si nos representara La Alegría de la huerta.

