Los nombres que al dinero se le han dedicado son numerosos a lo largo de la historia, son procedentes de estados de ánimo y de ... la situación económica y el periodo político donde cuece. En periodos de escasez, el dinero no existe y apenas produce literatura. Finalizada la guerra, el dinero prácticamente era desconocido y la «perra gorda» era la protagonista de muchas conversaciones. ¿Cuánto tal cosa? Cuatro «perras gordas». El dinero como tal tardó en «existir». Nadie sabía cuánto ganaba el general Franco. Los médicos casi cubrían sus consultas sin cobrar, o cobraban cantidades irrisorias. El dinero no era materia de conversación. La mayor ilusión de los políticos municipales era presidir con báculo el Santo Entierro, o ir detrás de la Soledad. Si era comerciante, que la calle tuviera las luces encendidas por la noche. Con la democracia, el dinero, o la «pasta», es protagonista en todo. Las autonomías le han dado al dinero una carga explosiva. Las dietas no digamos. Hay ciudadanos que su mejor entretenimiento es saber lo que gana el político que más odia. El «europeísta» Alvise hizo creer que iba a repartir su sueldo, como antiguamente «el rincón de los pobres» se nutría de bodas y bautizos. Hubo una época que el dinero importaba menos. Fue con Unión de Centro Democrático, el mejor partido político que disfrutamos, cuando nuestra amargura era ETA. El dinero o la pasta, como ustedes gusten, necesita un bonito libro, con urgencia.

Cartas al director