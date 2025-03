Comenta Compartir

Un personaje bastante desconocido por estos lares es Ángel Rubio Muñoz-Bocanegra, autor del libro también poco conocido y hablado que lleva por título 'La ... emigración extremeña a Indias', editado en Badajoz en 1930 en Imprenta del hospital Provincial. Pero se da la circunstancia de que el excelentísimo señor Ángel Rubio, que naciera en Córdoba en 1901, académico de la Real Academia de la Historia, solo pisó Badajoz por causas desconocidas que no fueran las de la publicación de este libro a expensas de la Diputación de Badajoz. Imagino que sería en la etapa frondosísima de la presidencia de don Sebastián García Guerrero que fue muy interesante, pero se da el caso de que Rubio, además de nacer en Córdoba, estudió Filosofía y Letras en Sevilla, donde fue archivero de la Casa de Contratación, y se supone que nació este raro libro oculto en mi biblioteca, que al ratonear por ella he encontrado. Un libro que pone los pelos de punta de los miles de personas que solo en el siglo XVI abandonaron esta tierra, incluso con sus enseres y hasta criados, gente de toda condición, hasta gente noble y muy trabajadora, como tejedores o abogados, fueron miles, menos los deudores a la Hacienda, herejes, gitanos, descendientes de quemados, negros y judíos. Todo esto creo que es lo que nos recordaba la presidenta de la Junta en el discurso del Día de Extremadura, esperemos que no vuelva a suceder con la nueva financiación. Pone los pelos de punta.

Temas

Cartas a la directora