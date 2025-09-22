En la muerte de Pepe Fernández Cabezudo

Después de saber que Pepe Fernández Cabezudo, he caído en la profunda sima del desasosiego. Yo estaba convencido que Pepe sería eterno, y lo sigo ... creyendo. Pepe Fernández Cabezudo fue como la bandera de los flechas y Pelayos.

Dotado de una ternura propia de seres escogidos, hacía posible lo imposible. Con él no había enfermedades, y de hecho durante 24 años nunca me dijo que estaba enfermo ni cogía bajas porque él sí que pertenecia a una generación disponible para hacer el bien aunque no se supiera como hacerlo.

Tenía fe en cosas antiguas como el ajo arriero, y nos lo recomendaba a diario, como una fé idescriptible en los tensiómetros, y en la onda corta, de tal menera que nos obligaba a diario a tomarnos la tensión, o bien hacer flexiones suecas a diario. Y es que Pepe era en el Frente de Juventudes con su hermano Paco, atletas de élite. Pepe inventó el baloncesto en Badajoz antes que Arrones, y lo jugaba solo.

No necesitaba ni aleros ni escoltas, él solo cogía el balón y lo encestaba con una calidad de NBA. Estaba siempre presto para todo, porque llevaba en la sangre un flecha y un pelayo. Salido de la Escuela José Antonio, pidió ir a Bilbao, y allí se paseaba por la plaza de Zabálburu luciendo sus espigas de plata enamorando a una bellísima vasca, mujer de la buena sociedad que tenía piano en su casa. Pero el amor a Badajoz le hizo volver y construirse en castillo roquero cerca de Portugal, que llenó de gatos, perros y palomas. Nunca, nunca te olvidaremos, Pepe, querido, con tu marcha no volveremos a ver ovnis, ni podremos soñar sin tu ayuda, ni podremos merendar merengues.