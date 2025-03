Comenta Compartir

En un principio era la mochila, que antiguamente era «la conciencia», más conocida por Pepito Grillo, eran tiempos de catolocismo puro y duro, una época ... que se iba a la catedral todos los días a confesarse con el penitenciario padre Aponte. Si eran pecados muy gordos se iba a confesar con los hermanos Andrade que era muy vividos, y los pecados terminaban en nada, «venga hijo, no te preocupes», te solían decir, o te recomendaban ponerte penicilina con el padre Aponte, la cosa era mas seria y amenazante. Todo eso es recuerdo. Hoy casi no se va a la catedral como no se case un primo tuyo, cosa rarísima. Bien.

De la mochila como conciencia han pasado nuestros políticos a llevar a cuestas una mochila. La cuestión inmediata es preguntarnos qué llevan en esa mochila nuestros políticos. Si todo fuera como debe ser, debieran llevar los deseos de mejorar las condiciones de vida de los que les pagan religiosamente, pero yo me temo lo peor. Por ejemplo, el barranco del Poyo, solo verlo pone los pelos de punta, porque no hace falta que llueva mucho para que sus vecinos salgan nadando, y además desde la eternidad, o sea, que cuando uno se fue a vivir allí, sería ciego si no hubiera visto el futuro que le esperaba. Quiero decir que en esa mochila, salvo que solo lleven un tubo de vaselina y móvil o el aparato de no roncar por las noches, es un peligro más que nos acecha, o la última novela de Sonsoles Ónega. Me tiene preocupado esa mochila. Aparte me preocupa también que la Diputación de Badajoz se dedique a montar la ópera 'Carmen' de Bizet. Y sobre todo que la Guardia Civil pierda el tiempo en preguntar a como están las acciones del BBVA. Buenas noches.

Cartas a la directora