HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Lugares comunes

Manuel Martínez Mediero

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:58

Leo sobre los últimos acontecimientos y observo muchos lunares comunes. Unidad, he aquí una palabra que se ejerce desde la soledad. El solitario ejerce la ... unidad como nadie en el mundo. A veces se pretende la unidad desde la diversidad, que es cosa imposible. La unidad, por otra parte, es un invento del pasado. Nada más terminar la guerra de España se comenzó a utilizar esa palabra al mismo tiempo que se ejercían acciones inconfesables. Estar muy unidos puede ser utilizable para construir una empresa. Con las ideas es imposible la unidad porque cada cual piensa de una manera. Hay quien dice que hay que investigar. Yo tengo amigos que llevan investigando una piedra casi toda su existencia. La investigación seria es carísima y casi siempre se atina de churro. Tenemos mucho talento se suele decir. Hay quien hace pajaritas con mucho talento. Nuestras voces se alzan poco, y para qué mas. El ruido que hay es infernal. Los hay que solo comen fruta, los pobres. La fruta que tomamos no sabe a nada. Lo mejor de todo es emocionarse por algo. Llorar es buenísimo. A los enfermos de diálisis nos montan en ambulancia como al antiguo camión de la carne. De la autoestima no se dice nada. Gracias a los bomberos por cumplir con su obligaciones. Lo mejor el partidazo de Alcaraz y el de España en Turquía. Alcaraz él solo, España con doce maestros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  2. 2

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  3. 3 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  4. 4 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  5. 5 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  6. 6 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  7. 7 Trasladan a un ciclista al hospital tras sufrir un atropello en Badajoz
  8. 8 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  9. 9

    Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito
  10. 10 Una mujer de 60 años resulta herida tras sufrir un atropello en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Lugares comunes