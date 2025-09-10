Lugares comunes

Compartir

Leo sobre los últimos acontecimientos y observo muchos lunares comunes. Unidad, he aquí una palabra que se ejerce desde la soledad. El solitario ejerce la ... unidad como nadie en el mundo. A veces se pretende la unidad desde la diversidad, que es cosa imposible. La unidad, por otra parte, es un invento del pasado. Nada más terminar la guerra de España se comenzó a utilizar esa palabra al mismo tiempo que se ejercían acciones inconfesables. Estar muy unidos puede ser utilizable para construir una empresa. Con las ideas es imposible la unidad porque cada cual piensa de una manera. Hay quien dice que hay que investigar. Yo tengo amigos que llevan investigando una piedra casi toda su existencia. La investigación seria es carísima y casi siempre se atina de churro. Tenemos mucho talento se suele decir. Hay quien hace pajaritas con mucho talento. Nuestras voces se alzan poco, y para qué mas. El ruido que hay es infernal. Los hay que solo comen fruta, los pobres. La fruta que tomamos no sabe a nada. Lo mejor de todo es emocionarse por algo. Llorar es buenísimo. A los enfermos de diálisis nos montan en ambulancia como al antiguo camión de la carne. De la autoestima no se dice nada. Gracias a los bomberos por cumplir con su obligaciones. Lo mejor el partidazo de Alcaraz y el de España en Turquía. Alcaraz él solo, España con doce maestros.

Temas

Cartas al director