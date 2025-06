Comenta Compartir

En medio de todos los tipos de ladrones que nos rodean, hay una estirpe desaparecida, la del ladrón de libros. Hubo un tiempo después de ... la guerra civil en que presumir de robar un libro te daba caché. En los casinos se solía comentar mucho y elogiosamente en las tertulias: «¿Os habéis enterado?, Marín ha logrado robar un Quijote». Pero quien lograba robar 'El paraíso perdido', de Milton, se ganaba la admiración. El paraíso tenía mucha tertulia, sobre todo después de haber vivido el infierno de las guerras. Los curas en los púlpitos lo trabajaban mucho: «No podéis imaginar lo que hemos perdido desde que nos echaron del paraíso». Esto se unía al hambre que había por los años 40, y un plátano era una bendición en las familias. Y si estabas gordo, ni te cuento. Todo el mundo te preguntaba cómo lo habías conseguido. Estar gordo en el pasado es estar hoy Ábalos. El ladrón de libros tenía un prestigio. En Badajoz hubo un personaje muy considerado al que no podías invitar a merendar porque se llevaba de tus anaqueles en las faltriqueras de la gabardina una primera edición. Pero ya lo sabías. No como ahora, que Pedro Sanchez no se entera de nada, teniendo ahí a un listo como es Núñez Feijoó. Ningun tiempo fue mejor. Y es de lamentar. Hubo también libreros asesinos, pero eran muy románticos. Te vendían un libro y después te perseguían hasta matarte. Esos eran los mejores.

