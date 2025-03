Comenta Compartir

En Roma manifestaon hace unos días más de 59.000 personas en defensa de la UE. Javier Cercas nos avisa que o fortalecemos a Europa ... o desaparecemos como nación, porque tan cual se han puesto las cosas, el futuro se ha hecho más incierto. Después de la guerra civil las profecías de Malaquías no nos dejaban conciliar el sueño, con la llegada del Juicio Final. Ahora se trata de no adelantar ese Juicio Final, que nos ofrecen a diario, y Ucrania ha sido la mecha. Un país que veíamos como una provincia de la URSS nos trae por la calle del medio, y no consiste en abandonarlos, porque si abandonamos a Ucrania, corremos riesgos después de habernos metido en la boca del lobo. Pero los ucranianos debería amansarse al mismo tiempo que tratamos de amansar a los rusos. No tenemos otra salida, y quedarnos solitos es posible, pero a un precio altísimo. Es volver a la pobreza absoluta. Ninguna nación europea puede volver a levantarse por si misma. La soledad en tiempos como los que vivimos, es posible, pero todos sabemos adonde lleva.

Temas

Cartas a la directora