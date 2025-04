Comenta Compartir

El pasado domingo el diario HOY tocó un tema especialmente sensible como es la diálisis, en el que me atrevo a terciar como paciente. La ... diálisis en casa es un sueño, que necesita de una cierta virtud. Si es por fístula necesitas un experto que sepa pincharla adecuadamente y al final de la diálisis observar que dejas de sangrar; si es por un catéter, la operación necesita de una limpieza especial para que no de lugar a una septicemia, además de hacer un curso con la maquina, cuya limpieza es esencial, así como saber qué hacer si se obstruye el catéter. O sea, no es tan fácil. En los hospitales universitarios todo esto tiene un servicio ejemplar, yo diría excelente, y además tenemos médicos y enfermeras de gran nivel. Otra cosa son las ambulancias, sus cargas y esperas. Eso es manifiestamente mejorable, aunque la mayoría de su personal son personas atentísimas. Lo peor, la ambulancia.

