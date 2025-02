El depredador

Comenta Compartir

La historia esta llena de depredadores de mujeres. Edipo termina su existencia depredando a su propia madre. Gran parte de la literatura desaparecería si no hubiera en sus tramas este tipo de patología. Trump tiene cola de denuncias de depredador. Hace unos días una directora ... de cine francés de prestigio denunciaba que había sido violada durante un verano en Marruecos por la pareja marroquí de Juan Goytisolo, que lo silenció, y su madre a su vez fue violada por Jean Genet, un icono del teatro francés, unos abusos consentidos por su propia madre, Monique Lange, esposa de Goytisolo. El problema que nos viene encima va ser el de separar «solo sí es sí» y «no es no». Yo creo que el «no es no» que se va a prodigar una temporada en el Congreso de los Diputados no deja tener un tufillo de humor negro. Pienso si no volveremos al libro de urbanidad que estudiaba al terminar la guerra. No tenía desperdicio. Te explicaba cómo tenías que saludar, pararte en la pila del agua bendita y ofrecérsela al beato o beata siguiente y así un largo etcétera. Pues ahora, recomendar como dirigirte a una dama, y sobre todo cómo invitarla a no se qué. O bien como los templarios, ir todos de blanco señal de castidad.

Temas

Cartas a la directora