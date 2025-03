La caza de Sánchez

Comenta Compartir

Dejando claro que el presidente Pedro Sánchez no me conmueve para nada y que solo he sentido esa conmoción por el general Manuel Gutiérrez Mellado, ... y ahora por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuando lo veo que hace cola en los cajeros de Hipercor o Carrefour. Dejando claro esto, observo que la caza actual del presidente Sánchez recuerda mucho a la caza del conejo por galgos. Es un divertido espectáculo ver al galgo con la lengua por el suelo, corriendo tras las liebres, con sus fintas y jeribeques. Es un deporte distinto al que Sánchez utilizó con el presidente Mariano Rajoy, que lo cobró en su madriguera, con otro tipo de canes (perros de presa), o sea, sin escapatoria. Todo distinto a la caza del actual presidente. Yo creo que esta caza supera el arte del galgo, y sobre todo del galguero. En esto casos, el galguero necesita temple y, por lo que observo y leo, está perdiendo el oremus, que es lo último que debe perder un galguero de políticos. El político acosado suele perder los papeles, todo lo contrario de lo que le pasa a Sánchez, al que las acusaciones que le dan fuerza y se siente como un gorrión en un granero. Incluso se utiliza el insulto. Mal proceder, porque el insulto dependiendo de donde venga engrandece. O sea, que vamos a tener un espectáculo de larga duración. Y una observación para ojeadores: la liebre muchas veces se escapa.

Cartas a la directora