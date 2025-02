Comenta Compartir

En plena Creación, nadie sabe si por la imaginación de Dios, pasaría el carril bici, pero yo no lo descarto de todo por la fuerza ... que desgraciadamente ha cogido. El caso es que, cuando aparecieron las mágicas palabras, todos nos felicitamos. Un carril bici para una ciudad en la que solo había un par de ciclistas o así, uno de ellos el célebre Benito, pero ninguno correría la Vuelta Ciclista a España. Pues es el caso es que todos nos felicitábamos. Además de toreros tendríamos ciclistas. Todo un avance. El carril comenzaría de forma tímida. Pero llegó el 'Día del Ciclista' , que se le ocurrió a don Enrique Tierno Galván, a la sazón alcalde de Madrid, y a partir de entonces ha sido como la pólvora, La fiebre duró algunos años, pero, claro, en Badajoz, que crecía en toreros, los ciclistas eran cuestión de locos y acomplejados. Y comenzarón las ventas de bicicletas. Pero y el carril bici. Una ciudad sin ese carril no era una ciudad. El mejor sitio para comenzar fue, cómo no, la avenida de Sinforiano Madroñero, que tuvo desgraciados comienzos, pues es la única avenida del universo donde pasan peatones y automóviles al mismo tiempo. Una genialidad que aún pervive, con gran satisfacción de los peatones, que riñen a los automovilistas cuando estos se despistan. Con el paso del tiempo, los ciclistas se han minimizado, al mismo tiempo que el dichoso carril ha amordazado a la ciudad. Y ahora qué hacemos. Nada. Un experto en circulación me llamó días atrás y me adelantó que, además del carril bici, están pensando en incluir en el código de circulación que los ciclistas puedan ir contra mano. O sea el fin de todo. Felicidades.

Temas

Cartas a la directora